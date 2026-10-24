Archivo - El consejero de Educación, Alberto Galiana - GOBIERNO DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación y Empleo del Gobierno de La Rioja, Alberto Galiana, será el número 2 al Congreso en la candidatura del PP de La Rioja liderada por Cuca Gamarra para las Elecciones Generales del próximo 29 de noviembre.

Así lo ha acordado este sábado el Comité Electoral del PP de La Rioja, que ha completado la lista con la alcaldesa de Calahorra, Mónica Arceiz, como número 3, y Jesús Ángel Garrido, que compagina la Dirección General de Fondos y de Relaciones con la UE del Gobierno de La Rioja y la de Tributos, esta última en funciones, como número 4.

Del mismo modo, el Comité Electoral también ha designado a Javier Merino Martínez como cabeza de lista al Senado. Como número 2 de la candidatura a la Cámara Alta está la senadora durante esta legislatura, Mar San Martín, que estará acompañada como número 3 por el también senador y Alcalde de Lagunilla del Jubera, Carlos Yécora.

Las candidaturas del Partido Popular de La Rioja al Congreso y al Senado se registrarán próximamente en la Junta Electoral Provincial de La Rioja.

CANDIDATURA COMPLETA

Congreso:

1. María Concepción Gamarra Ruiz - Clavijo.

2. Alberto Galiana García.

3. Mónica Arceiz Martínez.

4. Jesús Ángel Garrido Martínez.

S1. Claudia Martínez Soba.

S2. Javier López Martínez.

S3. Marta Ruiz-Alejos Domínguez.

Senado:

1. Javier Merino Martínez.

S1: Encarnación Fuertes Reboiro.

S2: Rubén Moreno San Casimiro.

2. María Mar San Martín.

S1: Mario Nafría Matas.

S2: Mónica Moreno Campo.

3. Carlos Yécora Roca.

S1: María Asunción Sáez Arnedo.

S2: Cesar Buezo Urrecho.