Alonso(PSOE):"Escobar no puede pedir comprensión en fondos UE cuando su credibilidad es 0 o menos 6 millones de euros"

Pide explicaciones al alcalde de Logroño en un pleno extraordinaro "que, si no convoca voluntariamente", solicitará el Grupo Muncipal Socialista

LOGROÑO, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Logroño, Luis Alonso, ha criticado este martes que el alcalde de la ciudad, Conrado Escobrar, "no puede pedir confianza y comprensión sobre la gestión de los fondos europeos, cuando, dada su trayectoria, su credibilidad al respecto es cero o, mejor, menos seis millones de euros".

Así ha contestado el responsable municipal socialista a las declaraciones ayer ante los medios de Escobar, "unas afirmaciones -ha afirmado Alonso- plagadas de excusas de mal estudiante y de peticiones impropias de un responsable público" y en las que "lo más soprendendente s esa solicitud de confianza y de comprensión del alcalde a los logroñeses y logroñesas".

"Dada la trayectoria de este equipo de Gobierno en la gestión de fondos europeos, no se puede pedir confianza y comprensión a los ciudadanos cuando tu credibilidad es cero o, mejor dicho, menos 6 millones de euros", ha insistido el portavoz del PSOE, que ha hecho "un repaso "al currículum actualizado a 14 de enero del 2025 de la gestión de fondos europeos de este Partido Popular de Logroño".

Un PP, ha especificado, que "quitó, eliminó y borró el carril bici de Avenida Portugal en pleno mes de agosto de 2023, cuando debía permanecer cinco años en base a la normativa europea y mintió a la oposición diciendo que había comunicado previamente esa eliminación al Ministerio".

"Un PP -ha continuado- que, en mayo de 2024 planteó una alternativa diciendo que haría un carril bici por Bretón de los Herreros, que a 24 horas de ese anuncio el alcalde dijo que era un error de comunicación y que luego supimos que no era un error, que era verdad y que se planteó como una alternativa seria al Ministerio a ver si colaba".

Ha proseguido Alonso señalando "un PP que estuvo ocho meses dándole vueltas a la reforma de la calle Sagasta para modificarla por un proyecto peor y sin respaldo del Ministerio, que iba a terminar en diciembre del 2024, pero que luego va a terminar en enero, luego va a terminar en febrero y ahora parece ser que va a terminar en abril del 2025".

"Un PP -ha añadido- que dijo no a una larga demanda de empresas y trabajadores para crear un carril ciclopeatonal en el tablero de la A-13, y que dijo que no lo iba a hacer porque ya se podía acceder al Polígono Cantabria en bici dando un rodeo de varios kilómetros. Un PP que introdujo cambios en el proyecto de reforma de la calle Duquesa de la Victoria sin solicitar el cambio al Ministerio porque no lo necesitaba, según ellos".

Ha incidido en "un PP que ha perdido dos millones de euros en la 'no reforma' de la calle San Antón sin ni tan siquiera intentarlo porque año y medio es un calendario inasumible, que ahora nos dice que nos costará más de tres millones de euros empezando por una rotonda que ni tan siquiera se encuentra en la calle".

En palabras de Alonso, "un PP que dice que no ha podido ni reconvertir ni aprovechar nada del proyecto de modificación comercial del Casco Antiguo pero nadie sabe ni cómo lo ha intentado, cómo ha intentado recuperar o reconvertir parte de esos casi dos millones de euros".

"Un PP -ha resumido- que ha unido la imagen de Logroño ante la Comisión Europea a la pérdida de fondos. Un PP que juega a la ruleta rusa con el dinero de los logroñeses en forma de sanciones millonarias en interpretaciones que pueden llegar ahora al menos de dos ministerios distintos. Y después esta trayectoria, de momento, de pérdida de seis millones de euros, el alcalde Escobar pide confianza y pide comprensión a los logroñeses".

"QUEDAN EXÁMENES DUROS".

A ello ha sumado que "hay algunos exámenes todavía duros en los próximos meses", señalando que "al menos dos Ministerios ahora deben valorar qué justificaciones hace el Ayuntamiento de Logroño, qué decisión se toma en cuanto a la devolución voluntaria de más de dos millones de euros en cuanto al Ministerio de Transportes, qué sucede con los intereses de demora y qué sucede también con las sanciones".

Igualmente, ha apuntado que "vamos a ver qué ocurre y cómo se valora esa concurrencia competitiva que regía en la convocatoria de las ayudas y el daño provocado a terceros, el daño provocado a otras ciudades", porque la concesión de ayudas a Logroño "tuvo como consecuencia que otras ciudades españolas se quedasen sin ayuda o recibiesen una cantidad sustancialmente menor".

Como ejemplos ha puesto "Terrassa, Santa Conoma de Gramanet, Mérida, Palma de Mallorca o Vitoria". "El alcalde el señor Escobar pedía comprensión a los logroñeses, también debería pedir comprensión, entiendo, a esas ciudades y a esos ciudadanos que han visto recortados sus ayudas recibidas porque las recibió Logroño. ¿Qué les va a decir ahora? Que Logroño se quedó ese dinero, que Logroño recibió esas ayudas para luego no hacer nada", ha afirmado.

A ello ha unido "ver qué ocurre con algunos de los proyectos europeos que quedan pendientes, entre ellos uno de los que más fondos consiguió, la rehabilitación de la antigua estación de autobuses", en el que "de momento, todo son retrasos, el plazo empieza a acuciar y estamos, sinceramente, desde el Grupo Municipal Socialista muy preocupados al respecto".

Por eso, ha subrayado que "el alcalde el señor Escobar debería dar explicaciones a los grupos políticos en un pleno convocado voluntariamente por él, explicaciones de cómo y de qué manera se han intentado aprovechar los fondos europeos de cada una de las actuaciones, cómo y de qué manera se han intentado reconsiderar o reconvertir esos proyectos, cómo y de qué manera se ha argumentado en cada una de las actuaciones que no se ha podido ejecutar".

Y ha avanzado que, "si el Partido Popular de manera voluntaria no solicita o no convoca ese pleno, el Grupo Municipal Socialista solicitará la celebración de un pleno extraordinario para ver cada una de las actuaciones, ver cómo se han intentado aprovechar los fondos europeos y por qué se ha perdido el dinero en cada una de las actuaciones".

"Más allá de declaraciones y más allá de palabras huecas, yo creo que ha llegado el momento de dar explicaciones, ha llegado el momento legal de justificar ante los Ministerios, ha llegado el momento de dar la cara. Y repito, de nuevo, cero credibilidad para pedir confianza, para solicitar la confianza de los logroñeses o logroñesas en esta gestión desastrosa de fondos europeos", ha finalizado Luis Alonso.