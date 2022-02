Andreu lamenta que las "inoportunas" elecciones en CyL hayan servido "para que la ultraderecha crezca"

LOGROÑO, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de La Rioja, Concha Andreu, ha lamentado este martes que las elecciones celebradas este pasado domingo en Castilla y León, que ha calificado como "inoportunas", hayan servido "para crear una inestabilidad brutal" y para que "la ultraderecha crezca".

A preguntas de los medios de comunicación, tras visitar una exposición sobre científicas en varios escaparates de Logroño, con motivo del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, Andreu ha recalcado "la inoportunidad para la sociedad del hecho de haber convocado las elecciones".

En sus palabras, "no es posible que un líder, en este caso Mañueco, convoque unas elecciones por capricho propio, por interés personal y por interés de un partido". Unos comicios, ha añadido Andreu, "que han tenido en vilo a una comunidad". "No puede ser que se utilicen las instituciones en beneficio particular de un partido", ha insistido.

Y, sobre el resultado, la presidenta riojana ha subrayado que "además, en vez de tener un resultado positivo que diera estabilidad a una comunidad autónoma tan importante como Castilla y León, lo que se ha provocado es una inestabilidad brutal".

Una situación que se da, a su juicio, "porque se ha permitido que un partido de ultraderecha, que ya ha verbalizado la necesidad de derogar leyes tan importantes como la de Violencia de Género, haya crecido de la manera que ha crecido y que, aparentemente, sea vital para la gobernanza".

"Han sido una elecciones inoportunas de todo punto y han provocado un crecimiento de la ultraderecha que no nos gusta a nadie en esta sociedad", ha resumido la mandataria regional.

Respecto a algunas opiniones en el seno de su partido, el PSOE, que abogan por favorecer un Gobierno en solitario del PP para que Vox no acceda al Ejecutivo autonómico, Andreu ha señalado que "si el PP no tuviera ningún caso judicial a las espaldas, ¿por qué no?".

"Pero -ha matizado- teniendo tantos casos que se están investigando en cuanto a la poca limpieza en elecciones anteriores o en primarias, cualquier cuestión judicial que arrastren los partidos hay que tenerlo en cuenta. No se puede más que esperar a que la justicia dilucide la cuestión. Por lo tanto, no lo comparto", ha concluido Concha Andreu.