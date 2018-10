ANPE-FSES firma el acuerdo con Educación que "recoge importantes mejoras" para los docentes riojanos"

Publicado 26/09/2018 17:21:20 CET

ANPE-FSES, con el apoyo de otros dos sindicatos - UGT y CCOO-, ha ratificado hoy el acuerdo alcanzado en Educación para personal docente interino, jornadas y medidas de corresponsabilidad y conciliación de la vida familiar y laboral.

Este acuerdo, ha indicado el sindicato, contempla "mejoras para los funcionarios interinos como, por ejemplo, la permanencia en listas, cuando coincidan varias especialidades en convocatoria de oposiciones y mejoras para los interinos mayores de 55 años. Además, para quienes se encuentren de baja por contingencia profesional el 1 de septiembre y no puedan incorporarse a su puesto de trabajo, se les reservará su plaza".

Como consecuencia de una sentencia estimatoria interpuesta por ANPE-FSES, en la que se equiparaban los derechos de madres interinas a los de funcionarias de carrera, en este acuerdo "también se contempla que dichas interinas puedan disfrutar de 18 semanas de permiso de maternidad y puedan acumular la lactancia. Se reconoce así en derecho de justicia largamente reclamado por ANPE-FSES".

"Se inicia por fin la recuperación progresiva de las horas lectivas en Secundaria que fueron aumentadas como consecuencia de los recortes por la crisis para reducir personal docente, de manera que en el curso 19/20 serán 19 horas lectivas semanales y en el 20/21 las 18 horas anteriores", ha resaltado el sindicato.

Además, han señalado que se ha conseguido "igualar" en parte los permisos de los docentes a los del resto de funcionarios ya que podrán solicitar dos días de permiso de libre disposición. De igual manera, no tendrán que presentar justificación cuando soliciten más de 15 días de permiso no remunerado por asuntos propios. Además, la excedencia de hasta 3 años por cuidado de hijos o familiares podrá ser solicitada varias veces, para disfrutarla de forma intermitente, y no de manera continua como hasta ahora.

Por último, "hemos conseguido el compromiso por parte de la Consejería para estudiar e implantar la reducción de las ratios en Educación Infantil en próximos cursos".

Ante esto, el sindicato "se muestra satisfecho con un acuerdo, que por fin inicia la recuperación de los derechos de los docentes, y seguiremos trabajando para mejorar la calidad de la Educación Pública en La Rioja, ya que existen aún números aspectos por recuperar y desarrollar".