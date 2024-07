Antoñanzas (PR+) califica de "irregulares" las modificaciones por parte del Gobierno municipal en el Plan General

LOGROÑO, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Partido Riojano (PR+) en el Ayuntamiento de Logroño, Rubén Antoñanzas, ha dado cuenta de las "irregularidades" que, a su juicio, se han producido por parte del Gobierno Municipal al modificar los criterios del Plan General Municipal (PGM) para eliminar la delimitación de la zona 'norte' de la ciudad.

Antoñanzas, en rueda de prensa, ha lamentado la "falta de transparencia" y se ha referido al último cambio que se ha realizado en el texto, que "coincide en el tiempo con la denuncia realizada por el PR+ tras incluir la delimitación de la zona norte de la ciudad como urbanizable, que quedó excluida de los criterios de 2021 aprobados por unanimidad".

"Qué casualidad que después de que denunciásemos que los constructores pretendían hacer urbanizable la zona norte y el entorno del monte El Corvo ahora se elimine el documento", ha ironizado.

Según ha detallado, con la última modificación de los criterios no queda delimitada ninguna zona de la ciudad y solo se habla de "bordes de ciudad". "Entendemos que es un eufemismo y que cualquier espacio de la ciudad queda abierto a una futura reconversión", ha asegurado Antoñanzas.

Para el regionalista, "este eufemismo es una forma de disimular los intereses que ha mostrado públicamente la CPAR para que se pueda construir en la zona norte".

"Tenemos que recordar que en su día hubo muchos particulares que adquirieron terrenos rurales porque estaba previsto expandir la ciudad con la ecociudad, y que con los viejos criterios no valdrían nada", ha puntualizado.

"IRREGULARIDADES".

Para Antoñanzas, "el señor Escobar, sin ningún tipo de pudor, ha creado el grupo de trabajo del Plan General con los constructores, ha reestructurado toda la Unidad de Urbanismo cesando a quien se oponía al cambio y con los nuevos nombramientos ya tiene un informe favorable que avale el cambio de los criterios en el pleno".

El portavoz riojanista, aunque ha considerado que el procedimiento no es ilegal, sí ha cuestionado las "irregularidades" que se han producido. "No podemos permitir que toda la tramitación que rodea al Plan General esté bajo un halo de sospecha. Lo que decidamos hoy va a afectar al Logroño de los próximos 15, 20 y 50 años", ha aseverado.

FALTA DE TRANSPARENCIA.

También se ha referido a todos los pasos que se han dado en estos meses desde que se iniciara la tramitación de los nuevos criterios que partió con la creación de un grupo de trabajo integrado por el Colegio Oficial de Arquitectos de La Rioja (COAR) y la Asociación de Empresarios de la Construcción, Promoción y Afines de La Rioja (CPAR), pero sin los grupos políticos ni los técnicos municipales.

Al respecto, Antoñanzas ha precisado que en el expediente municipal sólo está el documento que suscribe el decano del COAR en calidad de presidente de este grupo de trabajo.

"Dice que ha habido mucha participación y que se ha consultado con expertos, pero no especifica qué se ha dicho ni quién ha participado, y no podemos saberlo porque no nos han facilitado las actas ni consta la presencia de ningún funcionario que dé fe", ha finalizado destacando el concejal regionalista.