El 'Autobús del Cerebro' llega este martes a Logroño

Neurólogos locales atenderán de forma gratuita a todos los ciudadanos que se acerquen hasta el Autobús del Cerebro - SOCIEDAD DEL CEREBRO

LOGROÑO 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

Este martes, 29 de septiembre, el Autobús de la Semana del Cerebro de la Sociedad Española de Neurología (SEN) visitará Logroño para tratar de inculcar a la población la importancia de prevenir las enfermedades neurológicas, que ya afectan a más de 23 millones de personas en España, y a más de 150.000 en La Rioja.

Dentro del autobús, que estará localizado en el aparcamiento CIBIR del Hospital Universitario San Pedro (C/Piqueras, 98), de 10,00 a 18,00 horas, neurólogos locales atenderán de forma gratuita a todos los ciudadanos que se acerquen, donde podrán informarse sobre el estado de su salud cerebral y donde podrán también realizar distintas pruebas para determinar su salud cerebrovascular, así como su agilidad mental.

El 'Autobús del Cerebro' cuenta con 50m2 divididos en tres espacios destinados al diagnóstico, a la formación y al entrenamiento y ejercicio del cerebro. Dispone de una zona equipada con camillas y equipos doppler para medir el funcionamiento cerebrovascular y el estado de las arterias de cada persona, así como con utensilios de medición para determinar el riesgo cerebrovascular.

También cuenta con un espacio donde la población podrá obtener información sobre las distintas enfermedades neurológicas y donde los neurólogos ofrecen una atención personalizada y solventan dudas.

Y, además, dispone de otro espacio, destinado tanto a adultos como a niños, con juegos de percepción, juegos de lógica, juegos de planificación y educación, pruebas cognitivas y de habilidad visuoespacial que permiten a los asistentes comprobar su agilidad y destreza mental.

Al finalizar la actividad, a todos los visitantes se les entregará una tarjeta cerebro-saludable con los resultados que hayan obtenido en cada prueba y con recomendaciones para tener un cerebro sano.

El 'Autobús del Cerebro' forma parte de la campaña de la Semana del Cerebro 2026 que cuenta con la participación de asociaciones de pacientes y sociedades autonómicas de Neurología, autoridades y personalidades, así como con el patrocinio de Pfizer y Angelini Pharma España y la colaboración de Teva Pharma, Lundbeck España, Grünenthal Pharma, Canon Medical, Omron y Megastar.