Los autores riojanos de literatura juvenil compartirán espacio con su público en el IRJ

"Me ha dado cuenta en las aulas de que la literatura riojana juvenil no es conocida", señala la escritora Irene Castellanos

LOGROÑO, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Dar visibilidad a los escritores riojanos de literatura juvenil y ofrecer a los jóvenes lectores un lugar cómodo para expresar sus ideas; son los objetivos con los que el Instituto Riojano de la Juventud (IRJ) ha puesto en marcha un Club de Lectura.

Son seis citas con seis escritores riojanos, tal y como ha anunciado hoy el director del IRJ, Juan Diego Alcaide, en rueda de prensa con la primera de las escritoras, Irene Castellanos, que protagonizará el primero de los encuentros, el 29 de enero.

"Me he dado cuenta en las aulas de que la literatura riojana juvenil no es conocida", ha afirmado Castellanos. Su libro, '¿Otra? Otra más', explora la violencia en diferentes ámbitos y la importancia de verbalizarla.

La idea, ha relatado, es que los encuentros, que se prolongarán hasta el 26 de junio, sean charlas dinámicas alrededor de la figura del escritor presente en cada encuentro.

Que sean, ha indicado por su parte el director del IRJ, espacios "seguros y cómodos para que los jóvenes expresen sus ideas". Buscando, "promover la lectura de manera distendida, cercana".

"El IRJ", ha relatado, "quiere dar respuesta, una vez más, a los gustos de los jóvenes, ya que el catalogarlos en un colectivo en concreto siempre es erróneo". Así, ha asegurado, hay muchos jóvenes cultivando el gusto por la lectura.

También ha visto "fundamental promover la lectura entre los jóvenes de una manera distendida, cercana", en este caso, además, pudiendo participar "de todo el proceso de creación de un libro" y "resolver dudas sobre el proceso creativo de la mano de los escritores".

CALENDARIO DEL CLUB DE LECTURA 2025 DEL IRJ

El calendario comienza el 29 de enero con Irene Castellanos León cony su novela '¿Otra? Otra más', presentadoa por Silvia Eguíluz; sigue el 26 de febrero con María Cestafe y 'Si crees en ti, puedes', presentada por Jorge Leonardo.

El 27 de marzo, María Marrodán con 'El misterio del castillo de Nalda', presentada por Roberto Rivera; y el 24 de abril Roberto Rivera con 'El gran salto, lejos del nido', presentado por María José Marrodán.

El 29 de mayo Jorge Leonardo con 'El enigma de las cometas', presentado por María Cestafe; y el 26 de junio Silvia Eguíluz con 'Vinícula', presentada por Irene Castellanos.