El Ayuntamiento de Alfaro concluye la construcción de nuevos nichos en el Cementerio Municipal

Nuevos nichos en Alfaro - AYUNTAMIENTO DE ALFARO

LOGROÑO 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alfaro ha completado con éxito la construcción de un nuevo conjunto de nichos en el Cementerio Municipal.

Esta actuación, ejecutada con la máxima celeridad para dar respuesta a las necesidades del recinto, ya se encuentra totalmente finalizada, garantizando así la disponibilidad inmediata de espacio para el municipio.

Tras culminar esta primera intervención, el Ayuntamiento da continuidad a su plan de adecuación de las instalaciones municipales con una nueva fase de obras.

El proyecto contempla la construcción de un módulo adicional de nichos, que mantendrá la misma línea arquitectónica de la estructura recién terminada, así como la reparación integral de la pared lateral para reforzar su estructura, consolidar la seguridad del recinto y mejorar su aspecto exterior.

Para poner en marcha esta segunda etapa, el Ayuntamiento ha adjudicado el contrato menor para la redacción del proyecto técnico y la dirección facultativa al arquitecto Ángel María Fernández Ordoyo, por un importe de 16.958,15 euros (IVA incluido).

Con la finalización de los primeros nichos y el inicio de los trámites para esta nueva ampliación, se reafirma el compromiso del Ayuntamiento de Alfaro con la gestión eficaz y la planificación continua en los servicios e infraestructuras públicas esenciales de Alfaro.