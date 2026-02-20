El Ayuntamiento de Calahorra concederá la Medalla de la Ciudad al canónigo y archivero, Ángel Ortega - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Calahorra, Mónica Arceiz, ha anunciado que el Ayuntamiento va a conceder la Medalla de la Ciudad a Ángel Ortega López, canónigo y archivero de la Catedral de Santa María.

"La mejor manera de rendirle un homenaje por estos 60 años que acaba de cumplir al servicio de Calahorra como sacerdote, organista, guía, archivero y custodio del patrimonio documental es con este reconocimiento institucional", ha valorado la alcaldesa.

La Medalla de la Ciudad es "una condecoración municipal que distingue a personas físicas o jurídicas, corporaciones, instituciones, fundaciones, colectividades, asociaciones o entidades, tanto nacionales como internacionales, por haber prestado notables servicios a la ciudad o dispensado honores a ella", conforme a lo dispuesto en el artículo 28 del Reglamento de Protocolo, Honores y Distinciones del Ayuntamiento de Calahorra.

"Don Ángel cumple los dos requisitos porque ha dispensado un gran honor a nuestra ciudad porque tiene un saber enciclopédico de Calahorra. Es el que más sabe de la historia de la ciudad ahora mismo. Es una persona con muchísima riqueza cultural, que comparte con todos los que se acercan a la Catedral", ha destacado Mónica Arceiz, que ha añadido "la Catedral es una joya y tenerle a usted en la Catedral, un privilegio",

Pero, además, ha continuado la alcaldesa "ha prestado notables servicios a la ciudad porque ha ordenado y catalogado los fondos de la Catedral y de la Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño, ha ayudado a investigadores y ha guiado a los visitantes por la Catedral divulgando el patrimonio de este templo. Ha sido el alma de la Catedral durante 60 años".

El anuncio de la concesión de esta distinción se ha hecho en el salón de plenos del Ayuntamiento en presencia de la concejala de Cultura y Turismo, Reyes Zapata, la concejala de Festejos, Raquel Moral, y del deán de la Catedral, Jesús Merino.

"He hecho lo que tenía que hacer durante todo este tiempo. Agradezco y considero que esta medalla se podría haber adjudicado a otros sacerdotes que han pasado por Calahorra como don Amancio. Gracias en nombre de todos los sacerdotes de la Diócesis", ha agradecido don Ángel Ortega.

Es la segunda Medalla de la Ciudad que otorga el Ayuntamiento de Calahorra. La primera se entregó en 2023 a José Manuel San Juan Vega, cuando ocupaba el puesto de jefe accidental de la Policía Local.