El Ayuntamiento de Logroño da continuidad al reparto sostenible mediante su colaboración con la Cámara de Comercio - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño, una vez finalizado el proyecto piloto del reparto sostenible de última milla Decarbomile, y tras el éxito del mismo, busca dar continuidad al servicio y licita la adjudicación para el último trimestre del año. La voluntad del equipo de Gobierno es prolongar el servicio de la Cámara de Comercio también durante el año 2027.

Así lo ha anunciado este lunes en rueda de prensa el concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sainz, ha anunciado este lunes en rueda de prensa que "tras el éxito del proyecto piloto del reparto puesto en marcha estos últimos meses, el Ayuntamiento de Logroño busca dar continuidad al servicio gratuito y lo hará de la mano de la Cámara de Comercio".

Una actuación, ha añadido, "enmarcada en el convenio de colaboración que ambas entidades mantienen y que se incrementará en 6.000 euros (IVA incluido) para atender el servicio desde el 1 de octubre hasta el 31 de diciembre".

El edil ha destacado que "el balance de estos meses ha sido tremendamente positivo, con 40 comercios inscritos y un total de 761 repartos realizados durante los 86 días de servicio".

Estas cifras, ha indicado Sainz, "son una muestra de la gran aceptación que el servicio ha tenido entre el tejido comercial de la ciudad y de los vecinos y vecinas de Logroño, así como de la evolución y la aceptación del proyecto conforme avanzaban los meses".

Así, el concejal ha destallado que "en mayo hubo 69 entregas, en junio se dio un salto importante con 198 y destaca el mes de julio con 278 entregas", mientras que, en agosto, "a causa de las vacaciones, se registraron 216 salidas".

Entre los datos recogidos del servicio destaca que la mayoría de los comercios inscritos son de alimentación, pero también hay floristerías y librerías. Las entregas son entre negocios y también entre comercios y particulares.

En cuanto al perfil de los usuarios, el edil ha indicado que "aunque es un perfil muy variado, en torno al 10% de las entregas se hace a personas de más de 65 años, lo que muestra la gran utilidad del servicio para nuestros mayores".

NUEVO CONTRATO PARA EL ÚLTIMO TRIMESTRE.

El responsable del área de Comercio de la Ciudad ha informado además de que "hoy mismo se han publicado las condiciones de licitación para ofrecer el servicio, que incluyen 80 horas mensuales de prestación en exclusiva del servicio de reparto, distribuidas de lunes a sábado".

Por su parte, el Ayuntamiento ofrece los medios para llevar a cabo el trabajo, poniendo a su disposición dos bicicletas, un remolque y el espacio de almacenamiento en el Mercado de San Blas.

Las empresas interesadas en presentar su propuesta lo pueden hacer a través de la Cámara de Comercio desde hoy mismo. Para poder prestar el servicio, el Ayuntamiento y la Cámara de Comercio han acordado aumentar el convenio de colaboración que mantienen en 6.000 euros (IVA incluido).

"Nuestra voluntad y la de la Cámara es la de continuar con un proyecto que ha quedado probado que funciona, que es útil para Logroño, que es responsable, sostenible y que favorece y fomenta el consumo en el comercio local", ha afirmado el edil.

CONTINÚA TAMBIÉN EL SERVICIO DE TAQUILLAS INTELIGENTES.

Sainz ha informado también que el servicio de taquillas inteligentes de recogida a disposición de comercios y ciudadanos continuará por un año más tras el acuerdo alcanzado con la empresa gestora del servicio (Intelligent Parking, a través de su aplicación PVerde).

Este acuerdo entre el Ayuntamiento y el actual poseedor de las taquillas permitirá que el consistorio siga ofreciendo el servicio a la ciudadanía.

Se trata de 4 módulos de 9 taquillas cada uno en diferentes áreas comerciales de la ciudad; en la calle Bretón de Los Herreros con María Zambrano, muy cerca del Mercado de San Blas, en la zona centro (en el Parque Gallarza), Cien Tiendas (Avenida Solidaridad, en la app se llama Estatua Labrador) y ZOCO (en Escuelas Trevijano, ubicación acordada con la asociación).