El Ayuntamiento de Logroño mantiene "el debate abierto" sobre mantener como festivos escolares 22 y 23 de septiembre

LOGROÑO, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño mantiene "el debate abierto" sobre el mantenimiento como fechas festivas en el calendario escolar el martes 22 y el miércoles 23 de septiembre, coincidiendo con lo que tendría que haber sido la celebración de las fiestas de San Mateo en la capital riojana.

Así lo ha señalado este miércoles el portavoz del equipo de Gobierno municipal Kilian Cruz-Dunne, a preguntas de los medios de comunicación sobre diversos aspectos relacionados con el comienzo del curso escolar en la comunidad, previsto para el próximo día 7 de septiembre.

"No se ha remitido aún ninguna solicitud oficial a la Consejería de Educación, el debate sigue abierto. No tenemos en el Ayuntamiento una postura decidida, estamos a expensas y a total disposición de la comunidad educativa que son los que están en la calle", ha asegurado el portavoz, quien ha recalcado que "no existe unanimidad" en el sector.

Ha recordado Cruz-Dunne que, a finales del pasado mes de julio, se remitió una propuesta del Consejo Escolar Municipal a la Consejería, contando con fechas festivas los días 21, 22 y 23 de septiembre, que es lo que, de momento, se mantiene, aunque no hay una decisión definitiva adoptada.

"Sería absurdo comenzar el curso y cambiar luego el calendario", ha dicho el portavoz, quien ha insistido en que "el debate está abierto, porque no hay unanimidad". Se ha referido igualmente a que el curso comienza sin concejal de Edudación, tras la renuncia por motivos de salud de Elizabeth Peltzer.

En este sentido, ha apuntado que en el pleno de mañana jueves, se hará efectiva la baja de la hasta ahora edil, que será remitida como corresponde a la Junta Electoral Central, que confirmará esta renuncia. De este modo, para la sesión plenaria de octubre, está previsto que tome posesión la nueva concejala, Beatriz Nalda, que asumirá las competencias de Educación en el Consistorio logroñés.