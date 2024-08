La Barranca critica que se distinga a Escobal por logros deportivos pero no recuerden "que sufrió represión franquista"

LOGROÑO, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Asociación La Barranca recuerda que Pedro Escobal fue "el primer olímpico riojano" pero también "un ingeniero y futbolista riojano del Real Madrid que sufrió la represión franquista y acabó exiliado en Nueva York".

La Barranca se hace eco de la distinción que el Ayuntamiento de Logroño acordó para la persona y figura de Patricio Pedro Escobal, por ser "el primer olímpico" local.

"Una distinción deportiva que coincide en el tiempo, de su concesión, con la celebración de los juegos olímpicos de París" y que se le reconoce "exclusivamente por su dimensión deportiva".

El Ayuntamiento, además, "y eso lo añadimos desde la Asociación La Barranca, sabe que hemos solicitado (por cierto, desde hace muchos años) que el nombre de Pedro Escobal subiera al frontis de un polideportivo más cercano y notorio que un campo de fútbol en Pradoviejo".

Concretamente, "hablamos siempre del polideportivo de Yagüe, que así (desgraciada e incomprensiblemente) sigue llamándose el centro deportivo de ese barrio", indican a través de una nota de prensa.

Según La Barranca "una vez más, la institución municipal no responde ni siquiera a la sensibilidad y petición no sólo de una Asociación, sino de mucha gente que ha considerado, y desde muchos puntos de vista, que no es posible disociar la figura deportiva de Escobal con la del autor de 'Las Sacas'".

"Deportista sí, pero republicano, preso en 1936 y exiliado después", añaden.

"Nuestra Asociación, ya lo hemos dicho antes, seguirá reivindicando que el nombre y la figura de Pedro Escobal presidan ese Polideportivo Municipal que hoy todavía lleva el nombre de Yagüe, el carnicero de Badajoz".

Así mismo, "creemos y así lo reivindicamos también, que debe desaparecer totalmente el nombre que todavía sigue utilizándose en ese Barrio".

Finalmente desde la Asociación piden "que se honre, como representación de todos los logroñeses represaliados o asesinados en 1936, el nombre y la figura de Basilio Gurrea, alcalde constitucional de la República, asesinado sin juicio, con nocturnidad y alevosía, en la madrugada del 5 de agosto de 1936".