BBVA Research prevé que la actividad en La Rioja se reduzca un 10,2% en 2020 y crezca un 6,6% en 2021

LOGROÑO, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El último informe 'Situación La Rioja', presentado hoy por Miguel Cardoso, economista jefe para España de BBVA Research, y Carlos Gorria, director de la Territorial Norte de BBVA, señala que la actividad económica en La Rioja habría retrocedido cerca del 20 por ciento en el acumulado del primer semestre de 2020 respecto a finales de 2019.

Por ello, para 2020 el Servicio de Estudios de BBVA rebaja las previsiones de crecimiento de la región hasta el 10,2 por ciento, lo que supone un impacto de la crisis menor que en el conjunto de la economía española.

El desplome de la actividad en 2020 se debe a una duración mayor que la esperada de las medidas de confinamiento, un mayor impacto de las restricciones sobre la demanda interna, en particular sobre el consumo social, la disminución del gasto de las familias riojanas, principalmente de bienes y servicios producidos internamente, y el desplome del sector turístico.

La reducción del gasto de los hogares en la región durante el primer semestre del año habría sido algo menor que la caída del conjunto de España, pese a que la reacción inicial fue algo más intensa, dada la virulencia y rapidez con la que llegó la pandemia a esta comunidad. Este descenso se habría concentrado en sectores de consumo social como la restauración, el ocio y el turismo En esta misma línea, la fortísima reducción del consumo de no residentes tuvo un impacto inferior en el PIB de La Rioja, ya que el peso del turismo extranjero en su economía es menor que en el conjunto de España.

Por el contrario, se observó un impulso del comercio electrónico, de productos de alimentación, y de productos y servicios de salud. El menor peso relativo en la región de las actividades que conforman el primer grupo (en particular el turismo) y el mayor de los productos de alimentación justifican que la contracción esté siendo algo menor que en el conjunto de España en este año.

En lo referente al sector exterior, la caída de las exportaciones riojanas de bienes alcanzó el 22 por ciento interanual en los meses de marzo a mayo, una reducción menor que la de España y mayor que la del PIB. Esto se explica por la menor contracción observada en las exportaciones

alimentarias, menos afectadas que las de otros sectores también estratégicos para La Rioja,

como las semimanufacturas y los bienes de equipo, cuya disminuciones alcanzaron el -30 por ciento y -40 por ciento, respectivamente.

LA ECONOMÍA RIOJANA PODRÍA RECUPERAR SU NIVEL PRECRISIS A PARTIR DE 2022

Desde mediados de mayo, la flexibilización de las restricciones de movilidad y la apertura de negocios han favorecido una intensa recuperación económica. Además, el notable impulso fiscal en España y La Rioja, así como los ambiciosos anuncios de política a nivel europeo y el impulso al crédito refuerzan las expectativas de recuperación en los próximos trimestres. En La Rioja destaca el plan de ayudas de la Agencia de Desarrollo de La Rioja (ADER), con más de 34

millones de euros en subvenciones para apoyar la liquidez, la recuperación de la actividad en

condiciones de seguridad y el reposicionamiento internacional.

En este contexto, para 2021 BBVA Research prevé un aumento del PIB regional del 6,6 por ciento. Este crecimiento no sería suficiente para recuperar el nivel de actividad previo a la crisis, que se encontraría aún un 4,3 por ciento por debajo del nivel de actividad observado al cierre de 2019. No obstante, la incertidumbre todavía es elevada y la mayor parte de los riesgos siguen poniendo un sesgo a la baja sobre las previsiones; en particular, el sector vitivinícola también enfrenta sus propios riesgos por la menor globalización. Sin embargo, para impulsar la capacidad de crecimiento será necesaria la consolidación de algunas políticas en Europa, y la construcción de consensos a nivel nacional.

IMPACTO HETEROGÉNEO DE LA CRISIS EN EL MERCADO LABORAL RIOJANO

Según las previsiones de BBVA Research, el empleo podría caer en 2020 un 3,1 por ciento, para crecer el 0,8 por ciento en 2021. Con todo, en La Rioja se podrían perder 3.000 puestos de trabajo en el bienio 2020-2021, lo que supone un aumento de la tasa de paro, que se situaría cerca del 10,9 por ciento en promedio en 2021.

El impacto de la crisis ha sido significativo, aunque heterogéneo y con algunas diferencias

respecto a 2008. Por edades, en la actual crisis los mayores de 35 años representan más de la

mitad de las personas que han perdido su empleo en España, frente a una quinta parte en la

anterior crisis. No obstante, como en 2008, la caída en el empleo continúa siendo

proporcionalmente mayor entre los jóvenes. Por género, las ocupaciones más afectadas en esta

crisis tienen una mayor presencia de mujeres, tanto en España como en La Rioja. Por sectores,

aunque la hostelería tiene un menor peso en la región, la especialización industrial en sectores con menor uso del teletrabajo incide negativamente en el empleo regional.

Desde el punto de vista territorial, los municipios de las Comarcas Alta y Baja fueron los más afectados a cierre del segundo trimestre, mientras que la contracción fue algo menor en Rioja Media, incluida su zona más poblada, el área urbana de Logroño.

FACTORES DE INCERTIDUMBRE

En un entorno de elevada incertidumbre, los riesgos son importantes aunque a la baja. La

principal limitación a la recuperación radica en la evolución de la pandemia y la efectividad de las medidas tomadas para limitar el contagio, lo que cobra aún más relevancia con los recientes rebrotes en Alfaro o Calahorra, que obligan a peticiones de reducción de la movilidad y la actividad. Por tanto, es prioritario mejorar la capacidad del sistema sanitario para enfrentar posibles rebrotes, desarrollar medicamentos efectivos en el tratamiento y una vacuna que elimine definitivamente el riesgo de contagio.

Asimismo, aunque el gasto en restaurantes, ocio o alojamiento muestra señales de

recuperación, se mantiene todavía por debajo de los niveles observados hace un año. El temor

al contagio y a las restricciones, junto con la situación del mercado de trabajo, explican esta

desaceleración del consumo.

Por otro lado, la elevada temporalidad, la alta proporción de autónomos o el pequeño tamaño

medio de las empresas riojanas podrían dificultar la recuperación. Por ello, BBVA Research

señala la necesidad de un amplio consenso para tomar medidas que puedan incrementar la

capacidad de crecimiento de las economías española y riojana, así como avanzar en reformas

que ayuden a asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas a medio plazo, que reduzcan la

precariedad del mercado laboral, que permitan ajustes más eficientes en las empresas, y que

incrementen la competencia y la productividad.