El Belén Napolitano de la Catedral de Santo Domingo de la Calzada estará en el cupón de la ONCE de este lunes

Publicado 23/12/2018 10:00:32 CET

LOGROÑO, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ONCE dedica el cupón del lunes, 24 de diciembre, al Belén Napolitano de la Catedral de Santo Domingo de la Calzada. Cinco millones y medio de cupones difundirán por toda España este tradicional Belén.

El Belén Napolitano de la Catedral de Santo Domingo de la Calzada consta de 130 piezas que reproducen la vida cotidiana de Nápoles en el siglo XVIII. Sus figuras, que están modeladas en arcilla y en tallas de madera, están ataviadas con vestidos de seda y ofrecen un magnífico ejemplo de la época. Entre sus autores se encuentran Giuseppe Pelly, Fratelli Capuano, Giuseppe Cesarini y Marco Ferrigno.

Vendedores ambulantes, músicos, cortesanos, mendigos, pastores, son algunos de los personajes del Belén, que desempeñan diversos papeles en escenas situadas en el mercado, el molino, la gruta, los gremios, las tabernas. Además de los Reyes Magos.

El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar 'La Paga' de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros. Tendrán premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado; y premio de 200, 20, y 6 euros a las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado. Así como reintegros de 1,5 euros a la última y primera cifra.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Como siempre, gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de Juegos ONCE (www.juegosonce.es), y establecimientos colaboradores autorizados.