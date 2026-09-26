La Biblioteca de Pradejón recibe por sexto año consecutivo el Premio María Moliner de Animación a la lectura - AYUNTAMIENTO DE PRADEJÓN

LOGROÑO 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Biblioteca de Pradejón ha sido galardonada por sexto año consecutivo con el Premio María Moliner de Animación a la lectura por su Programa 'Leer es vivir'.

El premio, dotado con 2.777,77 euros para la adquisición de libros y revistas en formato papel o electrónico, otorgado por el Ministerio de Cultura y Deportes, en colaboración con la FEMP, tiene como objetivo reconocer a aquellas bibliotecas de municipios de menos de 50.000 habitantes que lleven a cabo un proyecto único que incluya las acciones de animación a la lectura, la eficiencia y labor bibliotecaria, la integración social en su comunidad, así como el uso de las nuevas tecnologías.

Este año el municipio de Pradejón ha participado en este galardón con su proyecto 'Leer es vivir', un proyecto anual de fomento a la lectura que, según la directora de la Biblioteca y promotora del proyecto, Carmen Fernández, "parte de una idea sencilla pero transformadora: la lectura no es una actividad aislada sino un proyecto vital que articula la vida de todo un pueblo de 3.900 habitantes con una importante diversidad cultural".

Y con esta premisa la Biblioteca "como motor cultural del municipio, lidera este proceso vital, que es la lectura, acompañando a las personas, en las distintas etapas de su vida y fomentando espacios de encuentro entre generaciones y culturas", añade Fernández.

Así, a través de un hilo conductor, el recorrido de un río desde su nacimiento hasta la desembocadura, el programa propone actividades adaptadas a distintos públicos promoviendo una participación inclusiva y continuada "ya que los usuarios participan directamente con sus propuestas en la programación".

Pero 'Leer es vivir' no es sólo un programa de fomento de la lectura con un buque insignia, su Biblio Cabina, sino como dice Carmen Fernández "una forma de entender la Biblioteca como un espacio vivo, donde la lectura conecta personas, teje comunidad y construye una identidad compartida porque cuando un municipio lee unido, no sólo mejora su desarrollo intelectual y emocional sino que se reconoce, se escucha y se transforma".

El proyecto -que se inició en mayo de 2025 y concluyó el 15 de abril de 2026- ha contado con más de 50 actividades porque "en Pradejón creemos que para conseguir una sociedad más justa, igualitaria y democrática el camino es la lectura y el vehículo las Bibliotecas Públicas", indica Fernández.