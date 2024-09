La bodega 'Pagos del Rey' dice que "fija los precios de forma individual" y "cumpliendo la Ley de la Cadena Alimentaria"

LOGROÑO, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La bodega 'Pagos del Rey' ha afirmado que "siempre fijamos los precios de manera individual con cada agricultor y cumpliendo escrupulosamente la Ley de la Cadena Alimentaria, no pagando nunca un precio por debajo de los costes de producción".

En un comunicado, la empresa perteneciente al grupo Félix Solís ha recordado que en la DOC Rioja "lleva elaborando uva y apostando por el crecimiento de dicha Denominación de Origen desde 2006". De hecho, han apuntado que "contamos con proveedores de uva de la D.O de La Rioja, a los que llevamos comprándoles la uva desde 2006, sin tener nunca ningún problema, realizando con cada uno de ellos contratos individuales de compra de uva y siempre bajo las premisas y cumpliendo con rigor, lo establecido en la Ley de Mejora de Funcionamiento de la Cadena Alimentaria de 2013, así como sus modificaciones posteriores".

En los citados contratos el agricultor "manifiesta que el precio acordado entre las partes (comprador y vendedor) es superior a su coste efectivo de producción". "Es más, actualmente, tenemos un stock de vinos muy elevado, que no haría necesaria la compra de uva a los agricultores, por no ser necesaria para abastecer nuestros mercados, pese a lo cual, la compañía ha decidido seguir comprando uva a sus proveedores habituales para que la uva no se pierda, como muestra de ese compromiso con ellos y con la D. O de La Rioja, máxime ante el complejo contexto que atraviesa la misma", ha añadido la compañía.

En este sentido, la bodega ha apuntado que "la comercialización de la D.O Rioja ha disminuido un 17 por ciento en menos de nueve años, pasando de los 280 millones de litros de vino en 2015 a los 233 millones de litros en 2023. Tendencia que se ha acentuado en el primer semestre de 2024 con una caída del 3,98 por ciento sobre el mismo periodo del ejercicio anterior". Asimismo, la producción de uva en 2015 "era de 426 millones de kilos frente a los 415 millones de kilos en 2023".

Datos que "han provocado que la evolución del precio de venta de Rioja haya bajado más del 30 por ciento en los últimos 10 años".

Ha destacado que el sector vitivinícola "está formado por una cadena de valor que integra a agricultores, las compañías que producen y elaboran los vinos, distribuidores y comercializadores, y, por tanto, es importante que entre todos colaboremos al unísono para impulsar un sector clave de nuestra economía".

Asimismo, hay que tener en cuenta que "estamos en un mercado global, es decir, los precios, no solo dependen de los actores nacionales, sino que vienen condicionados por el contexto de economía globalizada en el que nos movemos. Los mercados fluctúan en base a las cosechas y a las demandas mundiales. En este sentido, hay que subrayar que existe una tendencia de consumo a nivel mundial mayor de vino blanco que de vino tinto, por tanto, es lógico que la uva blanca se pague a mayor precio que la uva tinta", ha concluido la bodega.