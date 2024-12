Bodegas de la DOCa Rioja participarán en el puente de la Constitución en el Madrid Wine Market

LOGROÑO, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Varias bodegas de la DOCa Rioja participarán, en el próximo puente de la Constitución, en el Madrid Wine Market, que convertirá al Wizink Center de la capital española en la mayor bodega del país.

Los próximos 6, 7 y 8 de diciembre, los asistentes podrán disfrutar de una experiencia inigualable donde podrán adquirir sus vinos favoritos directamente de los productores.

Compartir una copa de vino con su autor, conocer su historia y charlar sobre el siempre atractivo mundo del vino. Aprender de geografía catando vinos de diferentes regiones y países, bailar copa en mano con la música en directo que amenizará el Madrid Wine Market y tomar un descanso, y un bocado, con la cocina de la sobresaliente Taberna Laredo de Madrid que llevará la parte sólida de la fiesta del vino prenavideña. Esa es la propuesta de Madrid Wine Market.

Además, y como colofón a la fiesta, las bodegas ofrecerán a la venta sus vinos para que los asistentes puedan completar su bodega y sus regalos para la época navideña con atractivos packs.

Se contará con bodegas del prestigio de MUGA (DOCa Rioja y DO Cava), Grupo La Rioja Alta SA (DOCa Rioja, DO Ribera del Duero y DO Rias Baixas), CVNE (DOCa Rioja, DO Valdeorras, DO Ribera del Duero, DO Rueda y DO Cava), Grupo Masaveu (DOCa Rioja, DO Rias Baixas y DO Navarra), MACAN - Bodegas Benjamin de Rothschild & Vega Sicilia (DOCa Rioja) y Tokaj-Oremus (Hungría), Grupo Sogrape (DOCa Rioja, DO Rias Baixas, DO Rueda y Porto), Abel Mendoza (DO Rioja), entre las más de 40 bodegas que ya han confirmado su presencia.

Además, se contará también con Taberna Laredo para que la experiencia gastronómica sea de primer nivel y todo el evento estará amenizado con música en directo.

Por otro lado, durante las tres jornadas se celebrarán en paralelo charlas y conferencias en las que se podrá conocer de primera mano a los mejores productores de España que contarán sus proyectos y será un punto de encuentro del sector. La entrada al evento es gratuita.