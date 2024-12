Bodegas Familiares no se presentará a elecciones del Consejo tras cambios "que penalizan todavía más su tipología"

Se les exige "que paguen una auditoría para justificar sus precios de mercado" mientras "se sigue beneficiando a las grandes compañías"

LOGROÑO, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Bodegas Familiares de Rioja ha anunciado que no se presentará a las elecciones que el Consejo Regulador abrirá en 2025. Una decisión "difícil" que realizan "tras estudiar los cambios realizados que penalizan más si cabe a la tipología de bodega familiar". Además, animan a la pequeña y mediana bodega a no participar "no delegando su representación a ninguna organización".

Afrontan esta acción ya que ahora se les exige que paguen una auditoría "para justificar sus precios en el mercado", tal y como ha informado Eduardo Hernáiz, presidente de la entidad.

Bodegas Familiares defiende así esta decisión tras el pacto de las organizaciones representadas en el Consejo Regulador de realizar esta reforma que sigue permitiendo que bodegas "que venden millones de litros de vino barato salgan beneficiadas en el reparto de los votos por el hecho de contraetiquetarlas como crianzas, reservas o grandes reservas al margen de la facturación real".

"Mientras que para aquellas que venden a mayor precio se les va a exigir que paguen una auditoría para justificar que los vinos que venden en el mercado cuestan más del doble que el precio medio de Rioja".

Una fórmula -indica Hernáiz- que penaliza todavía más a la pequeña y mediana bodega "por cuanto se sigue primando a quienes venden crianzas y reservas a precios de derribo, mientras que, para quienes aportan realmente valor, se pretende exigir estas auditorias que pueden tener un coste de entre 4.000 y 10.000 euros".

