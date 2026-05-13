El BOE publica la declaración de la trashumancia en La Rioja como Bien de Interés Cultural (BIC)

Trashumancia - DIPUTACIÓN DE CACERES

LOGROÑO, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado hoy la declaración de la trashumancia en La Rioja como Bien de Interés Cultural (BIC) de carácter inmaterial. El pasado 21 de abril, el Consejo de Gobierno riojano aprobó dicha iniciativa, a propuesta de la Consejería de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud.

La decisión, según señaló el Ejecutivo riojano suponía el reconocimiento formal de una práctica secular que ha configurado el territorio, la organización social y el acervo cultural de amplias zonas de la comunidad.

En su momento, el portavoz del Gobierno regional, Alfonso Domínguez, explicó que la declaración reconoce la trashumancia como una actividad ganadera extensiva basada en el desplazamiento estacional del ganado entre pastos de verano e invierno, así como el conjunto de conocimientos, técnicas, expresiones, creencias, infraestructuras y manifestaciones asociadas a esta forma de vida.

Se trata de un fenómeno cultural complejo que trasciende lo estrictamente productivo y que ha generado un rico patrimonio material e inmaterial, todavía presente en la memoria colectiva y en determinadas prácticas vigentes.

RELEVANCIA HISTÓRICA

En La Rioja, la trashumancia ha tenido una especial relevancia histórica en las zonas serranas, particularmente en los Cameros y en los altos valles del Najerilla y del Oja, desde donde partían rebaños -principalmente de ovino merino- hacia zonas de invernada en Extremadura y Castilla-La Mancha. Junto a los desplazamientos de largo recorrido, también se desarrollaron movimientos trasterminantes entre áreas de montaña y el valle del Ebro, configurando un sistema adaptado a las condiciones climáticas y orográficas del territorio.

La práctica trashumante ha dejado una profunda huella en el paisaje riojano. El uso intensivo de los pastos de montaña, la apertura de claros en el bosque y la configuración de amplias superficies de pastizal están directamente vinculados a la actividad ganadera estacional. La posterior reducción de la cabaña y el abandono progresivo del sistema tradicional han propiciado transformaciones paisajísticas que forman parte de la evolución histórica del medio rural.

Uno de los elementos patrimoniales más significativos asociados a la trashumancia es la red de vías pecuarias -cañadas, cordeles y veredas- que articulan el territorio y garantizaban el tránsito de los rebaños. En La Rioja, estas vías suman miles de kilómetros y constituyen un patrimonio público de gran valor histórico, ambiental y cultural, al que se asocian infraestructuras como descansaderos, abrevaderos, chozos, ermitas y antiguas ventas.

SABERES, OFICIOS Y EXPRESIONES VINCULADAS AL PASTOREO

La declaración como BIC de carácter inmaterial abarca también el conjunto de saberes tradicionales ligados al manejo del ganado, las técnicas de señalización, el papel de los perros -careas y mastines-, el ajuar y la indumentaria pastoril, así como las formas de organización social propias de esta actividad.

Asimismo, integra manifestaciones de carácter simbólico y expresivo, como leyendas, devociones, rituales, literatura oral, música tradicional e instrumentos como el rabel, además de las producciones artesanales desarrolladas en el contexto del pastoreo. Este patrimonio intangible constituye un legado cultural transmitido de generación en generación y estrechamente vinculado a la identidad de las comunidades serranas.

La trashumancia cuenta además con reconocimiento a escala estatal como Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial y fue inscrita en 2023 en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, lo que subraya su dimensión internacional y su relevancia como fenómeno cultural compartido por distintos territorios.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN

La publicación en el BOE recoge las medidas de protección, que según señala el documento, se concreta, principalmente, en las labores de investigación, descripción y divulgación de todo tipo, dirigidas siempre a la conservación documental y a la transmisión intergeneracional, incluyendo el fomento y aprecio de los valores que esta realidad cultural entraña.

En este sentido, las Administraciones Públicas velarán por la conservación de la autenticidad de este patrimonio, así como trabajarán en el fomento del estudio y la proyección del mismo, de cara a asegurar la mayor difusión y su mejor conocimiento entre las generaciones presentes y futura.