El Bus Joven del IRJ lanza tres servicios de autobús para las Fiestas de San Mateo en Logroño

Bus Joven - IRJ

LOGROÑO, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Bus Joven del Instituto Riojano de la Juventud (IRJ) lanzará tres servicios para las Fiestas de la Vendimia Riojana y San Mateo 2026 en Logroño, tal y como ha informado el Gobierno riojano.

Se trata de un servicio puesto en marcha para que las personas jóvenes de La Rioja puedan asistir a las fiestas patronales en las mejores condiciones de seguridad.

Un servicio, ha recordado el Gobierno riojano, que, como novedad, ofrece un descuento del veinte por ciento en el precio del billete de ida y vuelta respecto al año pasado.

Para acudir a las próximas fiestas de San Mateo en Logroño se lanzarán tres servicios de autobús, con servicio de ida el sábado, día 19, y de vuelta el domingo, 20 de septiembre.

El primer recorrido partirá de Haro, a las 23:00 horas, parando en Casalarreina-Castañares-Santo Domingo de la Calzada y Logroño. A las 7:00 horas se hará el servicio de vuelta realizando las mismas paradas.

El segundo recorrido partirá a las 22:00 horas desde Aguilar de Río Alhama parando en Cervera-Alfaro-Rincón-Aldeanueva-Calahorra y Logroño. A las 7:00 horas será la vuelta realizando las mismas paradas.

El tercer recorrido partirá a las 22:00 horas desde Igea parando en Cornago, Grávalos, Arnedo, Quel, Autol, Pradejón, Villar de Arnedo, Ausejo y Logroño. A las 7:00 horas se hará el servicio de vuelta realizando las mismas paradas.

La venta de billetes comienza hoy, lunes 14 de septiembre, a las 10:00 horas y pueden adquirirse hasta las 23:59 horas del viernes 18 de septiembre, o hasta agotarse billetes, a través de la página web del IRJ.