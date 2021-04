Buzos y helicópteros de la Guardia Civil continuarán con la búsqueda del calagurritano desaparecido el pasado martes

LOGROÑO, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Buzos y helicópteros de la Guardia Civil continuarán con la búsqueda del calagurritano, Jesús Ochoa, desaparecido en la madrugada del pasado martes. Además se sumarán voluntarios en una cita que está programada para las 09,00 horas en el aparcamiento de la Catedral.

La familia ha hecho un nuevo llamamiento a todo el que pueda colaborar para que mañana, sábado, el mayor número posible de voluntarios acuda al aparcamiento de la Catedral a las 9 horas. En este emplazamiento la Guardia Civil organizará una batida que se desarrollará durante todo el día por grupos para peinar diversas áreas.

Igualmente el benemérito cuerpo desplazará a Calahorra helicópteros y buzos para buscar a Jesús Ochoa por tierra, airea y agua.

Los familiares y amigos de Ochoa sospechan que no puede estar lejos del casco urbano toda vez que, aunque le gustaba pasear, "no puede hacerlo durante mucho tiempo ya que sufre una hernia que le obliga a llevar una faja ortopédica, prenda que según comenta la familia no llevaba en el momento de la desaparición".

En la jornada de ayer se rastreó con perros adiestrados el sector Cidacos, concretamente la zona situada debajo del Centro de Salud, pero no se encontraron indicio ni señal alguna.