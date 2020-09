La campaña municipal 'Protégete para proteger', contra vender alcohol a jóvenes y para sensibilizar ante la COVID-19

LOGROÑO, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño ha lanzado la campaña 'Protégete para proteger', con la que se busca evitar la venta y consumo de alcohol entre los jóvenes y para sensibilizarles sobre la importancia de mantener las medidas de protección para evitar contagios por coronavirus.

Los concejales de Servicios Sociales y Desarrollo Comunitario, Iván Reinares, y el de Participación Ciudadana, Kilian Cruz-Dunne, han presentado este martes la iniciativa, en la que, como ha detallado Reinares, cuatro monitores se encargarán de informar a la juventud en las zonas de ocio nocturno y de consumo de alcohol sobre los riesgos de consumir en edades tempranas.

Asimismo, tratarán de evitar la venta de alcohol a menores en tiendas, supermercados y bares y concienciar sobre la responsabilidad de todas y todos en la lucha contra la pandemia.

Con esta finalidad, los monitores recorrerán desde el viernes 18 hasta el 21 de septiembre, de 22 a 2 horas, las zonas de ocio nocturno y consumo de alcohol de jóvenes para ofrecer información sobre los riesgos de consumir alcohol y premiarán el 0,0 % de consumo con regalos o vales en favor de un ocio más activo (memorias USBs, auriculares, baterías externas etc...).

Reinares ha detallado que esta campaña está dirigida a menores, jóvenes, adultos y familias e incide en que "la única conducta responsable para los menores es no beber, por eso insistimos en el consumo 0,0".

Asimismo, ha afirmado que "confiamos en la juventud logroñesa para que, especialmente estos días, mantenga las medidas de prevención contra el coronavirus, como el uso de mascarillas y el distanciamiento personal, como una manera de protegerse a sí mismo y a todos los suyos".

El concejal ha destacado que "tenemos los ejemplos de otras localidades de La Rioja y no queremos protagonizar otro triste capítulo de esta pandemia, porque si no cumplimos todos y todas con las medidas sanitarias, si no somos responsables adultos y jóvenes, las consecuencias las sufrirá toda la ciudad".

Por ello, "se informará sobre medidas de prevención en el ocio para evitar la transmisión del virus y sobre la importancia del cumplimiento de la normativa COVID- 19, mediante la realización de actividades lúdicas como un trivial sobre los efectos del alcohol, un circuito con gafas simuladoras de efectos de consumir alcohol y controles con alcoholímetros".

El concejal de Servicios Sociales y Desarrollo Comunitario ha informado de que la juventud logroñesa puede adherirse a esta campaña enviando mensajes de wasap o Instagram con un selfi con la frase 'Yo protejo'. Esta campaña tendrá continuidad también durante la apertura del curso universitario y en 'Halloween' y otras celebraciones o fines de semana.

'NO SE VENDE'

El equipo de monitores, además de difundir la campaña 'Protégete para proteger', también se ocuparán de reforzar la campaña 'No se vende, ni se sirve alcohol a menores'. Para ello, del 18 al 21 de septiembre, de 17 a 20 horas, visitarán espacios de venta y dispensación (bares, supermercados, tiendas de barrio, bazares), para recordarles la legislación, las medidas de higiene requeridas ante la pandemia, ofrecerles información y pedirles su colaboración.

Los monitores repartirán en estos establecimientos una guía con las reglas de oro: no servir alcohol a menores; poner en un sitio visible los carteles con la prohibición de venta a menores; y evitar suministrar alcohol indirectamente. También ofrecerán consejos para controlar el acceso de los menores al alcohol.

La Unidad de Servicios Sociales y Salud del Ayuntamiento repartirá también a través de la redes sociales y de la página web logrono.es a las familias y a las Ampas de los centros escolares de Logroño la guía 'Familias, menores sin alcohol', en la que se ofrecen pautas para entrenar a los hijos e hijas para que tengan una posición clara y se mantengan firmes ante la presión de otras personas que les inciten a beber. La guía puede recogerse también en papel en diferentes espacios juveniles municipales.