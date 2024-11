El Campus 'Valle de la Lengua' de la UR colabora con la Conferencia Internacional Multilingüe de Escritura Creativa

LOGROÑO 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Campus Valle de la Lengua de la Universidad de La Rioja colabora en la organización de la Conferencia Internacional Multilingüe de Escritura Creativa (International Multilingual Creative Writing Conference) que se celebra del 13 al 15 de noviembre en Nueva York (Estados Unidos).

Este encuentro -dirigido a todas aquellas personas interesadas en la escritura creativa- está organizado por el City College of New York-Division of Interdisciplinary Studies, The Americas Poetry Festival of New York y la Universidad de La Rioja a través del Proyecto Valle de la Lengua-Campus Valle de La Lengua.

En él participan, además, tres profesores de la Universidad de La Rioja: José Díaz-Cuesta Galián, Carlos Villar Flor y Alicia Muro Llorente, del Departamento de Filologías Modernas de la Universidad de La Rioja.

En el caso de José Díaz-Cuesta Galián interviene el miércoles 13 en el primer panel (titulado 'Explorando las intersecciones de la poesía y la narración'), en el Auditorio del City College of New York, con el estreno del cortometraje Solidarity Hourglass (Alessandro Bassi De La Hoz, 2024) y la comunicación 'Polinización cruzada intercultural en la escritura creativa audiovisual: el caso de Solidarity Hourglass'.

Carlos Villar Flor, director del Máster de Formación Permanente en Escritura Creativa, interviene el 13 de noviembre, en el Festival de Poesía Americana de Nueva York con la intervención titulada 'Nada personal, y otros poemas'; y el jueves 14 en el duodécimo panel con la ponencia 'La enseñanza de la escritura creativa en las universidades españolas'.

En ese mismo panel, dedicado a la Pedagogía, interviene Alicia Muro con la ponencia 'Aprendizaje / enseñanza del inglés como lengua extranjera a través de la lectura y escritura creativas'.

Además, la escritora española Espido Freire interviene como ponente en la clausura con la conferencia 'Anacer o hacerse: 25 años de creación literaria en España' invitada por la Universidad de La Rioja.

La Conferencia Internacional Multilingüe de Escritura Creativa es una plataforma para celebrar la rica diversidad de la experiencia humana a través de las culturas y una oportunidad única para fomentar la colaboración intercultural con artistas, editores, medios y sellos editoriales.

Los programas de escritura creativa ahora están presentes en las Américas y Europa, gracias al crecimiento al que han contribuido universidades, ONGs, grupos privados e individuos en particular.

Sin embargo, un enfoque multilingüe es crucial para estimular el potencial de polinización creativa intercultural y la colaboración entre practicantes provenientes de diversas experiencias culturales.

La Conferencia Internacional Multilingüe de Escritura Creativa es fruto de la colaboración de la división de Estudios Interdisciplinarios del City College of The City University of New York, The Americas Poetry Festival of New York, la Universidad de La Rioja y el Proyecto Campus Valle de la Lengua.