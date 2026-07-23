Capellán recuerda que La Rioja está "a la cola" en materia ferroviaria tras la licitación del Gobierno central

Archivo - El presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, ha recordado que La Rioja está "a la cola" en materia ferroviaria y ha evitado hacer ninguna valoración positiva hasta que se mejoren las frecuencias.

Capellán ha sido preguntado, en la mañana de hoy, por el hecho de que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible haya licitado el contrato para la redacción del estudio informativo para la mejora del corredor ferroviario entre Logroño y Miranda de Ebro.

Capellán ha afeado al Gobierno central que "La Rioja siempre ha estado, y sigue, relegada del mapa y la planificación española de las infraestructuras".

Ha recordado que "todas las comunidades autónomas de España salvo dos, y una de ellas es La Rioja, tienen alta velocidad".

De este modo, ha dicho, mientras "se siguen haciendo" inversiones "para aumentar frecuencias" en otros lugares La Rioja "sigue en el siglo XIX, sin ser atendida".

Por lo tanto, ha indicado: "Yo voy a valorar positivamente el día que el Gobierno de España, tal y como se le ha solicitado, tenga más frecuencias directas entre Logroño y Madrid por Calahorra en menos de tres horas".

Ha sumado: "Voy a valorar positivamente cuando los nuevos Talgo se asignen a La Rioja para que tengamos un material rodante moderno como nos merecemos los riojanos y el conjunto del país".

La Rioja, ha resaltado, "es una comunidad de cabecera en todo, en calidad de vida, en servicios, en PIB, en dinamismo de sus empresas y por lo tanto, merece estar siempre en la cabeza en todo y no ser tratados como una comunidad de tercera".

"Cuando vengan esas buenas noticias, que yo sigo esperándolas siempre, entonces sí haré valoraciones positivas de las decisiones estatales de infraestructuras que de verdad beneficien el progreso y la mejora de La Rioja", ha aseverado.