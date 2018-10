CCOO firma un acuerdo por la "recuperación de derechos arrebatados al profesorado de la Educación Pública riojana"

Publicado 26/09/2018 17:18:01 CET

LOGROÑO, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha señalado, a través de un comunicado, que ha firmado un acuerdo por la "recuperación de derechos arrebatados al profesorado de la Educación Pública riojana".

Para el sindicato "ha sido sorprendente" la actitud de algunos sindicatos que firmaron anteriormente los recortes y la aplicación del Decreto Wert y que ahora "no hayan firmado la recuperación de derechos arrebatados al profesorado de la educación pública riojana".

Después de varias mesas de negociación, han indicado, y gracias a la "presión permanente de este sindicato" (encierros, manifestaciones, huelgas), por fin, esta mañana, en mesa sectorial de educación, "se han concretado con la Consejería de Educación, algunos de los puntos de la plataforma reivindicativa planteada insistentemente por CCOO como la recuperación de las 18 horas lectivas en 2020; Jornada de 19 horas desde septiembre de 2019; y de 18 horas desde septiembre de 2020. El conjunto de los empleados/as públicos recuperan las 35 horas semanales en 2020.

También contaban con 2 días de libre disposición retribuidos para el personal docente a partir de este curso 2018-2019. Hasta ahora, el profesorado "no había podido disfrutar de este derecho"; concesión del permiso no retribuido por asuntos propios sin necesidad de justificación, cuando sea igual o superior a 15 días; y recuperación del cien por ciento de complemento de IT, por lo que desde el primer día de baja, se cobrará el cien por cien de las retribuciones.

Además habrá excedencia por cuidado de hijo/a o familiar: los funcionarios docentes, al igual que el resto de empleados de la Administración General de La Rioja, tendrán la posibilidad de ejercerla de manera intermitente; y reserva del puesto para los interinos que se encuentren disfrutando del permiso de maternidad/paternidad, a 1 de septiembre, y hayan obtenido vacante en las adjudicaciones de julio (posibilidad de acumulación de lactancia y recuperación de 2 semanas de maternidad. También, reserva de plaza en caso de accidente laboral.

También permanecerán en listas de interinos de nuestra Comunidad todas aquellas personas que, teniendo la obligación de presentarse, justifiquen que se han presentado a una especialidad de las convocadas en La Rioja, así como la equiparación progresiva del permiso de paternidad con el de maternidad. (9 semanas desde el 1 de enero de 2019 y 3 semanas más cada año hasta alcanzar su equiparación), y finalmente amplias ofertas de Empleo Público hasta cubrir todas las necesidades que presenta la enseñanza pública.

Por ello, el sindicato valora positivamente que, "después de años de recortes, avalados por algunos sindicatos, ya era hora de que se tuvieran en cuenta los derechos del profesorado de la enseñanza pública comenzando por el abono conseguido en la nómina del pasado mes de julio, de los atrasos correspondientes al incremento de las retribuciones de las empleadas y empleados públicos desde principio de año".