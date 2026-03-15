El Centro de primeros auxilios de La Grajera se pone a disposición del público en fines de semana y festivos

Centro de primeros auxilios de La Grajera - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Centro de primeros auxilios de La Grajera volverá a atender al público a partir de hoy, domingo día 15 de marzo, y hasta el 31 de octubre, durante los sábados, domingos y festivos. El centro estará atendido de 11,00 a 20,00 horas en su emplazamiento a la entrada del parque, junto a la casa del guarda.

Este servicio se plantea como un punto de atención sanitaria profesional para solventar pequeños accidentes ligados al disfrute del espacio natural del parque: heridas o contusiones provocadas por caídas, quemaduras, golpes de calor y otras incidencias similares.

El centro estará atendido por un enfermero titulado y cuenta, además del material y el equipamiento necesario para la prestación de esos primeros auxilios, con un desfibrilador para poder intervenir en casos de emergencias en las que la persona atendida presenta un paro cardíaco súbito o arritmias graves.

El servicio aporta un recurso de intervención ante accidentes o incidencias de salud de carácter leve que puedan surgir en el contexto del uso del parque. En casos de mayor gravedad que requieren de asistencia médica especializada, éstos se derivan al 112.