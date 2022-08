Los centros escolares incorporarán el Coordinador de Bienestar para la "promoción de la convivencia" y "la prevención"

LOGROÑO, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los centros educativos nacionales incorporarán un Coordinador de Bienestar para el curso 2022-2023 que actuará tanto en "la promoción de la convivencia y el bienestar" en el ámbito escolar como en "la prevención y respuesta ante casos", tal y como ha informado el profesor del Máster de Formación Permanente en Acoso Escolar: Prevención, detección y actuación de la UNIR, Ramiro Andrés Ortegón Delgadillo.

Ortegón Delgadillo ha explicado a Europa Press cómo "la figura del Coordinador de Bienestar tiene que ser implementada en todo el estado durante este nuevo curso".

De esta manera, el docente de UNIR ha señalado que esta podrá tratarse de "una nueva incorporación al centro escolar" o en su lugar "alguien que ya se encuentre trabajando en el centro y que se reoriente para trabajar en este ámbito".

En cuanto a las funciones que competerán a esta nueva figura dentro del panorama educativo, Ortegón Delgadillo ha detallado que "se orientarán en dos campos" por un lado "la promoción de la convivencia y el bienestar", lo que ha definido como "un concepto clave de esta ley", y cuyo objetivo es el de "reforzar las condiciones de convivencia y todas las acciones que se hagan en prevención".

Y por otro lado, "funcionará como puente entre la parte más preventiva y la respuesta a los casos" tal y como ha explicado el docente de UNIR, subrayando cómo estas funciones "sobre todo innovan en la obligación de poder tener una figura que sea referente de detección".

"HACER MEJOR LO QUE YA SE ESTÁ HACIENDO"

"En la Educación Primaria hay una figura de orientación pedagógica o psicopedagógica mientras que en Secundaria hay un equipo psicopedagógico que se encarga de estas funciones" ha explicado Ortegón Delgadillo, señalando que "suelen ser profesionales dedicados a la educación social que ya se han enfrentado a situaciones de casos".

Es por ello que, tal y cómo ha detallado, en muchas comunidades se optará por la "reorientación" de la figura ya existente de orientador en los centros escolares.

De esta manera, ha indicado que "ya trabajamos hacia la convivencia" de forma que "la figura implementa algunas estrategias para poder ir a mejor" versando la "innovación real" sobre la capacidad de "mejorar en la detección de casos y la respuesta".

Pero esto, tal y como ha señalado Ortegón Delgadillo, podría causar "problemas" en el sentido de que, tal y cómo ha señalado, "si estas figuras ya tienen un gran volumen de trabajo, cuando añadimos más funciones corremos el peligro de saturar aún más el sistema".

Es por ello que ha reiterado en "la necesidad de recursos" haciendo especial hincapié en cómo "nos interesa sobre todo difundir más recursos informativos, más allá de la capacidad de abordaje, para saber qué casos merecen ser valorados con más amplitud y qué casos no".

Porque, tal y como ha apuntado, "es ahí dónde está el principal problema, no acabamos de detectar lo que existe y cuando damos respuesta no es una respuesta global, por lo que muchas veces se reactivan los casos o no se acaban de resolver".

"UNA LEY CON 10 AÑOS DE CONSTRUCCIÓN"

"Es una ley que ha tardado diez años en construirse" explicaba Ortegón Delgadillo, aunque, señalaba, "es una necesidad detectada desde hace tiempo" subrayando que "no es una figura innovadora, sino que legisla lo que ya se hace".

En este sentido, el docente de UNIR expresaba cómo, a su juicio, "tiene sentido que empecemos a responsabilizarnos de lo que está sucediendo en convivencia en esos entornos educativos" especialmente teniendo en cuenta cómo "los avances técnicos y la influencia de Internet dificultan el seguimiento de la respuesta".

"Problemáticas" que, según ha indicado, "llevan sucediendo desde hace ya mucho" y cómo además "las estadísticas no cambian, no mejoran".

En cuanto a cómo será la actuación de esta figura en los centros, se trata de una cuestión que "dependerá de lo que cada comunidad autónoma decida en cuanto a cómo implementarla".

Asimismo, señalaba la "importancia" en el análisis y observación de, "la diferencia de la actuación entre centros de educación pública y centros concertados y privados" pero destacando cómo "tiene que ser una figura que esté en el día a día de la comunidad educativa, que esté en contacto con el alumnado y que debe estar bien formado para poder dar una buena respuesta".

