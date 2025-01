La comedia 'No me toques el cuento' regresa este sábado al Auditorio Municipal de Logroño

LOGROÑO 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El festival de humor MEMEO regresa este próximo sábado con una nueva cita con la comedia. Las princesas Disney ya repetidoras en el festival, regresan en esta V edición tras su éxito cosechado en la pasada edición del festival.

Todos conocemos a las princesas Disney. Siempre bellas, alegres, bondadosas y por supuesto... todas saben cantar. Pero, ¿conocemos la vida de esas princesas? ¿Sabemos lo que supuso para ellas su propio cuento de hadas?

'No me toques el cuento' nos muestra cómo cuatro princesas se rebelan y exigen contar la otra cara del cuento. Eso que no se cuenta porque, al fin y al cabo, no es tan bonito como dicen...

La cita para todos aquellos curiosos y conocer en primera persona la versión de cada uno de los cuentos por parte de las princesas, tendrá lugar el sábado 18 de enero en el Auditorio Municipal del Ayuntamiento de Logroño a partir de las 19 horas.

Las últimas entradas ya puedes conseguirlas a través del siguiente enlace https://www.enterticket.es/eventos/no-me-toques-el-cuento-en...

Para todos aquellos curiosos que no quieran quedarse solamente con la versión contada por estas cuatro princesas, los Príncipes Disney, desesperados por recuperar sus vidas felices, llegarán también al festival de humor con "Ya me has tocado el cuento" el próximo 26 de enero.

Comprando además tu entrada para "No me toques el cuento" recibirás un código de descuento para la función de los Príncipes Disney.