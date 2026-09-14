La Concejalía de Juventud pone en marcha la primera edición del concurso de fotografía 'San Mateo en el objetivo' - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Logroño pone en marcha la primera edición del concurso de fotografía 'San Mateo en el objetivo', una nueva iniciativa impulsada por la Unidad de Juventud del Ayuntamiento con el objetivo de "estimular la creación artística, fomentar la participación de la juventud y recoger, a través de la fotografía, las diferentes miradas y experiencias que ofrece las fiestas de San Mateo".

La propuesta, que este lunes ha presentado la concejala de Juventud, Laura Lázaro, pretende que sean los propios jóvenes quienes se conviertan en protagonistas y narradores de las fiestas, captando aquellos momentos, espacios y situaciones que, desde su particular perspectiva, mejor representen el ambiente y la esencia de San Mateo.

Además de incentivar la creatividad y la expresión artística, el concurso permitirá generar un archivo visual de las fiestas, que contribuya a conservar su memoria colectiva y que pueda servir posteriormente para la difusión y promoción de San Mateo a través de distintos canales municipales.

"Queremos que los jóvenes logroñeses tengan un papel protagonista a la hora de contar y mostrar cómo viven nuestras fiestas. La fotografía nos permite descubrir San Mateo desde muchas miradas diferentes y, al mismo tiempo, conservar esos momentos para el futuro", ha señalado Lázaro.

HASTA 35 AÑOS Y UN MÁXIMO DE TRES FOTOGRAFÍAS.

El concurso está dirigido a personas nacidas o empadronadas en Logroño, así como a quienes estén matriculadas en algún centro educativo de la ciudad, con edades comprendidas entre los 16 y los 35 años.

Cada participante podrá presentar hasta un máximo de tres fotografías, que deberán ser originales y haber sido realizadas durante las fiestas de San Mateo 2026, entre el 19 y el 27 de septiembre.

Las imágenes podrán presentarse en color o blanco y negro y deberán cumplir los requisitos técnicos establecidos en la convocatoria. Se permitirán únicamente ajustes básicos de luz, contraste y recorte, quedando excluidos los fotomontajes y los elementos añadidos artificialmente.

Asimismo, no podrán presentarse fotografías creadas total o parcialmente mediante Inteligencia Artificial. El concurso contempla tres premios: un primer premio dotado con 400 euros; un segundo premio de 250 euros y, por último, un tercer premio cuyo ganador se llevará 100 euros.

La selección correrá a cargo de un jurado presidido por la concejala de Juventud, Laura Lázaro, y estará integrado por un mínimo de cuatro personas pertenecientes a la Unidad de Juventud y por representantes del ámbito juvenil y/o artístico y cultural de Logroño quienes valorarán el interés artístico, la calidad y la originalidad de las fotografías presentadas.

PRESENTACIÓN DE FOTOGRAFÍAS DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 7 DE OCTUBRE.

Los trabajos tendrán que enviarse, junto con la documentación requerida, al correo electrónico recursosjuveniles@logrono.es, del 28 de septiembre al 7 de octubre de 2026, ambos incluidos.

Para garantizar el anonimato durante el proceso de valoración, las fotografías no deberán aparecer firmadas y deberán identificarse mediante un título y acompañarse de un documento en formato PDF con los datos personales.

Una vez seleccionadas las fotografías premiadas, el Ayuntamiento de Logroño organizará un acto de entrega de premios y una exposición en el centro intergeneracional 'La Antigua Estación', donde se podrán mostrar las obras seleccionadas y compartir con la ciudadanía las diferentes miradas de los jóvenes sobre las fiestas de San Mateo.