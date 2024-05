La CONGDCAR organiza la jornada 'Mani(nuestro). Cooperando desde lo local, lo europeo y lo global'

La jornada tendrá lugar el jueves 9 de mayo, Día de Europa, a las 17,00 horas en la Gota de Leche



LOGROÑO, 7 May. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de la Comunidad Autónoma de La Rioja (CONGDCAR) organiza la jornada 'Mani(nuestro). Cooperando desde lo local, lo europeo y lo global', dentro de su proyecto europeo Mindchangers, junto a Pop The Vote! Culture on the Ballot.

Se trata de una jornada para activar a la ciudadanía riojana frente a los retos que afectan a nuestra sociedad más cercana, europea y global.

Una sesión dinámica y participativa en la que se abordarán temas diversos e interconectados como la ciudadanía activa, el arraigo y las elecciones al Parlamento Europeo, así como su vinculación con los retos globales que afronta nuestra sociedad.

El evento comenzará con una breve presentación de la CONGDCAR y de las iniciativas Mindchangers y Pop the Vote! osoigo serán los encargados de dinamizarlo. *

A continuación, se realizará Mani(nuestro) II, la segunda acción colectiva de reflexión en torno a nuestros sentimientos de pertenencia local y europeos.

La primera acción tuvo lugar durante la Fiesta del Ciruelo en Flor en Nalda, el pasado domingo 7 de abril.

Las preguntas que se realizarán durante esta dinámica versarán sobre la pirámide de Maslow y las próximas elecciones europeas del 9 de junio, para formar parte anónima de un fanzine colaborativo, elaborado por Sofía Moreno, changemaker de Pop the Vote! * Posteriormente, se hablará sobre la acción exterior de la Unión Europea (UE): coherencia de políticas y diálogo con los Sures Globales.

Así, junto a Inma Alonso, coordinadora del proyecto de la Presidencia Española Española del Consejo de la Unión Europea de la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo, habrá un diálogo sobre el rol de la UE y la coherencia de políticas para el desarrollo sostenible, y sobre el papel de la sociedad civil en Europa, América Latina y el Caribe en el marco de las relaciones birregionales.

Para ello, "daremos voz a las personas del Sur Global a través de la intervención online de Rigoberto Ortiz, coordinador del proyecto del Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo (ISCOD) de La Rioja para el empoderamiento económico y la mejora de la gestión medioambiental de familias encabezadas por mujeres artesanas que trabajan en la producción de rosquillas en el municipio de Yalagüina (Nicaragua)".

Y de Samuel Ventura, vinculado al proyecto de Medicus Mundi La Rioja sobre protección integral y empoderamiento para la veeduría y la incidencia en políticas públicas de personas defensoras de la gestión comunitaria del agua y el medio ambiente en el sur de la cordillera del Bálsamo (El Salvador).

A la finalización de la jornada, habrá un espacio de diálogo con música y catering.