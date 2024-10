Consejo Consultivo dictamina a favor del Ayuntamiento en la resolución del contrato para la administración electrónica

LOGROÑO, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Consultivo de La Rioja ha emitido un dictamen a favor de la resolución del contrato de plataforma de administración electrónica municipal en el mandato anterior, como ha avanzado la portavoz del equipo de Gobierno local, Celia Sanz.

Sanz ha recordado que este contrato fue adjudicado el 20 de octubre de 2021 a la empresa Aytos. Soluciones Informáticas, S.L.U. por un importe de 1.527.625 euros (IVA incluido).

El dictamen es favorable "tras no poner en producción ninguno de los módulos estipulados ni cumplir el calendario propuesto por la propia adjudicataria, lo que ha producido importantes retrasos en otros aspectos del proyecto de administración electrónica".

Por ello, el Consejo Consultivo de La Rioja señala en su dictamen que "en el contrato examinado procede la resolución prevista por el artículo 211.1-f) d la Ley de Contratos del Sector Público", como se había solicitado desde el Ayuntamiento de Logroño.

"Hemos calificado siempre como de gran fracaso la gestión del anterior Ejecutivo en cuanto a la implantación de la administración electrónica. Una administración electrónica que este equipo de Gobierno está dándole empuje, porque consideramos que es fundamental su implantación", ha dicho Sanz.

Ha recordado que la adjudicataria renunció en su momento, "pero renunció porque no se había cumplido ninguno de los hitos marcados en ese contrato, a fecha de implantación de esta administración electrónica no se había ejecutado ni se había cumplido, y así se recoge en este dictamen del Consejo Consultivo, no se había producido ninguna de las exigencias que estaba establecida en el contrato y no se había implantado ninguno de los módulos".

Por lo tanto, ha añadido, "al no haberse implantado ninguno de los módulos, el núcleo no empezó a funcionar, el núcleo de esa administración electrónica, y fue inviable realizar el resto del contrato, de modo que la empresa renunció y, en este caso, el Consejo Consultivo ha dado la razón a este equipo de Gobierno, que lo que hizo fue resolver ese contrato".

De este modo, la portavoz ha dicho que "no le vamos a tener que devolver la garantía que en su momento depositó, porque el Consejo Consultivo ha considerado que esta resolución del contrato es totalmente ajustada a derecho y que el incumplimiento por parte del contratista de esas condiciones esenciales ha justificado esa resolución del contrato".

Sobre las cantidades económicas de este procedimiento, Sanz ha apuntado por último que "nuestro equipo, nuestra Dirección General de Contratación, está preparando todo el expediente para informar de que esa garantía no se va a devolver y que, en todo caso, se pueden incluso reclamar daños y perjuicios".