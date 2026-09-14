Convocadas 12 becas de acción exterior, en internacionalización y diseño de producto, para fidelizar y retener talento

El gerente de la ADER, Luis Pérez Echeguren. - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja, a través de la ADER, ha puesto en marcha dos convocatorias -publicadas ya en el BOR- enmarcadas dentro del Plan de Talento de La Rioja 2026-2028 para ofrecer un total de 12 becas de acción exterior (7 de internacionalización y 5 de diseño de producto) con el fin de mejorar la competitividad regional y apostar por la atracción de profesionales y talento.

El gerente de la ADER, Luis Pérez Echeguren, ha informado de que las solicitudes estarán abiertas hasta las 14,00 horas del próximo 16 de octubre. Ambas convocatorias están dotadas con alrededor de 362.000 euros (262.520 euros para la destinada a internacionalización y 100.000 euros para la de diseño de producto).

EN CUATRO CONTINENTES

En el caso de las ayudas de internacionalización, cuyo objetivo es contar con una plantilla de jóvenes formados sobre los distintos aspectos que afectan al proceso de internacionalización de las empresas riojanas, incluyen una beca más que el año pasado y tres novedades en los destinos: Budapest, Tokio y Nueva York. También habrá posibilidad de participar en París, Milán, Düsseldorf y Casablanca. El presupuesto asciende a 262.520 euros.

"Los destinos se eligen en función de los mercados más interesantes para las empresas riojanas y según la disponibilidad de plazas en las distintas Oficinas Económicas y Comerciales de España en el extranjero (OFECOMES) donde se desarrollan las becas. Este año, tendremos presencia en cuatro continentes: África, Asia, América y Europa", ha destacado el gerente de la ADER.

Por otro lado, en diseño de producto se busca "favorecer la incorporación al mundo laboral de cinco jóvenes graduados, pudiendo complementar la formación reglada que han recibido con una de carácter práctico; y, al mismo tiempo, facilitar a las empresas riojanas un recurso oportuno y eficaz, incorporando el diseño de producto a su estrategia empresarial". Esta convocatoria está dotada con 100.000 euros.

PROCESO DE SELECCIÓN

En ambas líneas, que están cofinanciadas por el Programa FSE + de La Rioja 2021-2027, el proceso de selección de los becarios consta de dos fases eliminatorias: una primera relativa a la evaluación de la documentación aportada acreditativa de los méritos, y una segunda para aquéllos que superen la fase anterior, que consistirá en una entrevista personal.

Con el ánimo de facilitar el retorno de talento, estas nuevas convocatorias publicadas hoy en el BOR no requieren un empadronamiento previo a su publicación. El plazo de presentación de solicitudes, que se deben realizar en la sede electrónica de la ADER, permanecerá abierto hasta el próximo 16 de octubre -14:00 horas-.

FORMACIÓN AVANZADA

En el marco del Plan de Atracción, Retención y Estabilización del Talento de La Rioja 2026-2028, dotado con 405,8 millones de euros, el Gobierno de La Rioja apuesta por la atracción, el retorno y la retención de profesionales, así como por una formación avanzada y tecnológica.

Con la publicación de estas nuevas dos convocatorias, el Ejecutivo regional continúa reforzando sus políticas de apoyo a la internacionalización como una de las palancas para mejorar la competitividad del tejido productivo riojano y potencia también la utilización del diseño de producto como elemento diferenciador y herramienta de competitividad empresarial.

"Es vital que las empresas riojanas puedan contar con los mejores profesionales. Uno de los grandes objetivos de la ADER es captar y consolidar talento en nuestro ecosistema empresarial", ha incidido Pérez Echeguren.

La Consejería de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo implementa distintas iniciativas para atraer y retener talento en La Rioja, que se llevan a cabo desde la ADER y la Dirección General de Empresa, Energías e Internacionalización. Además de las becas de Acción Exterior y Diseño, la ADER convoca el Cheque talento, que facilita la contratación de tecnólogos y directivos. La Dirección General de Empresa, Energías e Internacionalización convoca ayudas predoctorales, posdoctorales y las destinadas a la realización de doctorados industriales.