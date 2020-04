La enseñanza 'on line', un cambio hacia una "cultura de la pedagogía digital"

LOGROÑO, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

La docente del curso Google for Education (de la Universidad Internacional de La Rioja), María Jesús García, ha resaltado cómo impartir clase 'on line' debe sustentarse en toda una "cultura de la pedagogía digital" y no pensar sólo en un cambio de escenario del aula al hogar.

El 10 de marzo, el Gobierno de La Rioja decretó el cierre de los centros educativos y, desde el día siguiente, los alumnos dejaron de ir a clase. Desde entonces, la comunidad educativa ha visto la necesidad de adaptarse, temporalmente, a la enseñanza no presencial.

Para esta experta, se ha visto cómo, "a pesar de la inversión que se ha hecho en el país para las competencias digitales", el confinamiento, junto con el cierre de los colegios, ha demostrado que aún no se tenía esa competencia.

Ha considerado que una enseñanza on line debe empezar "lo primero por pensar que no sólo se trata de un cambio de entorno" del aula al hogar e introducir una verdadera pedagogía digital.

Para ello, ha explicado, existen "ecosistemas" digitales que permiten dar clase y, también, crear un aula recreo, "porque la Educación no es sólo mandarles trabajo, los niños también se relacionan".

En este sentido, se ha referido a la plataforma Google Education, que facilita un entorno creado para la enseñanza a través de la red, y que además de permitir dar clase "pone en línea a toda la comunidad educativa"; profesores, alumnos y familias "a cualquier edad, incluso educación no formal".

Con respecto a la brecha digital, y aquellos alumnos que no disponen de conexión a Internet, ha indicado que otra ventaja de Google Education es que permite la enseñanza 'of line' para trabajar sin conexión, y conectarse en un momento determinado con cualquier dispositivo; o incluso usando el teléfono o un servicio de mensajería.

Para García, la lección que puede salir de esta situación es que es necesario trabajar en una digitalización que ya había comenzado y formar a los docentes en estas competencias.

"Ver esto como una oportunidad", ha señalado, para la mejora continua de la enseñanza porque "puede volver a pasar" y los docentes deben estar capacitados.

María Jesús García es licenciada en Filología Inglesa por la Universidad de Oviedo y profesora de inglés en Escuelas Oficiales de Idiomas desde 1991. Ha sido jefa del Área de Formación en Línea, Redes Sociales y Competencia Digital Educativa de INTEF entre 2015 y 2018.