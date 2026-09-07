Crónica Najerense busca director o directora para el trienio 2027/2029 - CRÓNICA NAJERENSE

LOGROÑO 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Patronato Pro-Representaciones Histórico Najerenses convoca un concurso para elegir director o directora de Crónica Najerense para el trienio 2027 /2029. Una vez finalizado este ciclo, y de mutuo acuerdo entre las partes, el contrato podrá ser renovado por periodos sucesivos de 1 año.

Resaltar que en 2028 se cumplirá el 60 aniversario de las representaciones, lo que sin duda hará que sea una edición especial.

Buscan una persona comprometida con la Cultura, con experiencia previa en dirección artística y/o montajes escénicos al aire libre y con capacidad de liderazgo.

Crónica Najerense es una fiesta de carácter histórico, con casi seis décadas de antigüedad, que se celebra anualmente en el mes de julio.

Rememora que Nájera es una localidad profundamente enclavada en la Historia que llegó a ser capital del reino que llevaba su nombre entre los siglos X y XI de nuestra era.

El espectáculo najerino inició su andadura el 14/08/1969. A lo largo de todo este tiempo, La Crónica, ha pasado de pionera a ser la fiesta decana de la Asociación Española de Fiestas y Recreaciones Históricas. Y está en posesión, entre otros, de los siguientes galardones: Racimo de oro, 1970; Desarrollo Turístico de La Rioja,1995; Bien de Interés Cultural,2015; Medalla de La Rioja, 2018; Fiesta de Interés Turístico de La Rioja, 2019; Premio Nacional Batalla de Atapuerca, 2022.

Pero sin duda el gran logro conseguido es su continuidad año tras año, motivada fundamentalmente por la convicción colectiva de la importancia de la representación.

El plazo de presentación de proyectos finaliza a las 14 horas del 3 de noviembre de 2026. Y deben enviarse o entregarse en la siguiente dirección: Patronato Pro-Representaciones Histórico Najerenses (Ayuntamiento de Nájera) Proyecto Crónica Najerense 2027/ 2030 Plaza de España, 1 26300 Nájera (La Rioja).

El Patronato estudiará la viabilidad de los proyectos presentados y mantendrá entrevistas personalizadas con los finalistas. La decisión se hará pública antes del 11/12/2026 y será inapelable. Aquí puedes descargarte las bases del concurso: https://cronicanajerense.com/wp-content/uploads/2026/09/Base...