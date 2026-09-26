Cruz Roja cierra el dispositivo especial de San Mateo 2026 con 195 personas atendidas y 38 traslados a centro sanitario - CRUZ ROJA

LOGROÑO 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Desde el inicio de las fiestas de San Mateo 2026 en Logroño, Cruz Roja ha atendido a un total de 195 personas, de las cuales 38 han precisado traslado a un centro sanitario. La mayor parte de las asistencias se concentraron precisamente ese primer día, el sábado 19 de septiembre.

Una vez finalizada la programación oficial de las fiestas, Cruz Roja desactiva el dispositivo especial puesto en marcha con motivo de las celebraciones. No obstante, hasta el lunes 28 de septiembre continuará prestando cobertura sanitaria en los actos posfiestas, como el recinto ferial o la Exaltación de las Chuletillas Asadas.

Durante este operativo especial, Cruz Roja ha contado con alrededor de 100 personas voluntarias, 6 ambulancias, vehículos de transporte de personal y distintos vehículos de emergencias.

Por su parte, desde Cruz Roja indican que en el día de ayer, viernes, se registradon dos asistencias en el último día de suelta de vaquillas. Una espectadora fue atendida y dada de alta en el lugar. Además, un participante del festejo -tras ser atendido en primera instancia en la enfermería de la plaza- fue trasladado al servicio de urgencias del Hospital Universitario San Pedro por traumatismo con deformidad.

En el puesto de primeros auxilios de la plaza del Mercado no se registraron incidencias reseñables. Por su parte, en el recinto ferial fue necesario atender a tres personas pero ninguna de ellas precisó traslado a centro sanitario, al igual que en el concurso de recortadores donde fueron atendidos también tres participantes pero todos ellos de carácter leve.

Finalmente en la Quema de la Cuba el dispositivo desplazado atendió a una persona que precisó traslado a un centro sanitario.

El resto de las asistencias registradas durante la jornada corresponden a movilizaciones de recursos de Cruz Roja realizadas a requerimiento de SOS Rioja.