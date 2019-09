Cs votará contra la propuesta del Gobierno local para el nudo de Vara de Rey "por unilateral"

Publicado 03/09/2019 12:46:05 CET

LOGROÑO, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

"Ciudadanos (Cs) votará 'no' a la propuesta del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Logroño sobre el nudo de Vara de Rey por ser unilateral y no contar con estudios técnicos que la avalen".

Así lo ha confirmado el portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Logroño, Julián San Martín, sobre la propuesta del Ejecutivo municipal de revocar el acuerdo conseguido la pasada Legislatura sobre el túnel.

San Martín ha recordado que el Ayuntamiento partió de "dos proyectos que técnicamente eran viables con un estudio técnico que los avalaba". Finalmente se optó por la opción C, una intersección en Vara de Rey con dos carriles y un túnel desde Duques de Nájera al nuevo vial de Miguel Delibes.

"Un concejal del equipo de Gobierno aseguró que él mismo asumía los riesgos de esta inseguridad jurídica, nos preguntamos si también asumirá los costes económicos que acarreará esta decisión a los logroñeses", ha afirmado.

Para el portavoz 'naranja', "después de años negociando y dialogando se llega a un acuerdo en el pleno para realizar esta opción, con un consenso basado en los votos a favor de 22 a 27 concejales".

Ahora, ha añadido, "después de una licitación y puesta en marcha de las obras, este equipo de gobierno del PSOE, que antes votó a favor, quiere paralizar las obras esgrimiendo argumentos sobre la movilidad, la contaminación o el ruido".

San Martín ha reclamado más transparencia al equipo de Gobierno. "No nos muestran nuevos estudios que digan que la opción de la cota cero es mejor para la movilidad, o para el tráfico, o para la contaminación".

"No tienen un informe económico que avale el ahorro económico si lo tienen, no lo han enseñado ni al resto de concejales ni a los vecinos", ha señalado el portavoz 'naranja', quien ha calificado como "temeridad e irresponsabilidad" esta actuación.

En palabras de San Martín, todo este incurre en "una gran inseguridad jurídica, no sabemos si han hablado con la empresa; no se han reunido con asociaciones, solo con algunos vecinos, mientras que en Logroño todo el mundo está hablando del túnel, sin entender la paralización".

"No son conscientes de lo que están haciendo. No sabemos qué se quiere hacer, solo que se vuelve al proyecto original, con modificaciones que se desconocen. Por eso, no podemos votar otra cosa más que 'no' a la propuesta. Tienen tiempo y capacidad para poner su marchamo de 'Ciudad verde' en muchos proyectos, incluso en éste, pero no así, con esta inseguridad jurídica", ha finalizado San Martín.