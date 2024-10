CSIF critica "el caos" por la implantación de las medidas de seguridad de la información en la Administración riojana

LOGROÑO 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

CSIF muestra "su preocupación ante el caos que se está produciendo en el trabajo diario de la Administración riojana debido a la implantación de la política de seguridad de la información que da cumplimento a la normativa de protección de datos, al esquema nacional de seguridad y a la normativa de protección de infraestructuras críticas con el objeto de proteger los servicios que se consideran críticos en las Administraciones Públicas".

Los empleados públicos -indican desde el sindicato- "llevan días inmersos en un caos informático que hace imposible que los trabajadores desarrollen su trabajo diario ya que no reciben algunos correos electrónicos importantes para su labor, webs o aplicaciones necesarias para realizar su labor, USB con importante contenido laboral, etc".

CSIF considera que "la seguridad es fundamental pero la Administración debería ser mas cuidadosa con la implantación de las medidas de seguridad para que ningún trabajador vea resentido su trabajo".

En concreto hay tres medidas que son de especial trascendencia para la operatividad de las administraciones públicas como son el cierre de los puertos USB, la protección del correo electrónico y la protección de la navegación web.

Respecto al cierre de los puertos USB, se deberían identificar previamente al cierre las excepciones necesarias. En la navegación web se deberían identificar previo al cierre, a aquellos trabajadores que puedan tener necesidades especiales de navegación.

En cuando al correo electrónico, los trabajadores deben ser informados de cada uno de los correos electrónicos que no son entregados porque el sistema de seguridad los considera sospechosos, ya que el sistema comete fallos y se están dando casos de correos de gran importancia y legitimidad, así como avisos de notificaciones electrónicas que no se entregan porque el remitente se considera "no seguro".

CSIF solicita a la Administración riojana que se realice un análisis de la situación actual de los diferentes centros y servicios "en el que se identifiquen las excepciones necesarias y se den soluciones que no rompan la operativa del trabajo, así como limitar la puesta en marcha de estas medidas a los servicios que fruto de ese análisis de riesgo sean clasificados como críticos y no a todos en general".