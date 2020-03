CSIF critica a la diputada de IU "por ofrecer verdades a medias" sobre la integración del FHC en el SERIS

LOGROÑO, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) recrimina a la diputada de IU, Henar Moreno, "por defender una cosa y la contraria, y no decir toda la verdad" con respecto a la integración de la Fundación Hospital de Calahorra (FHC) en el Servicio Riojano de Salud (SERIS), "verdades a medias que son la mayor mentira que un político puede decir".

En concreto, el CSIF critica que Moreno afirma que los trabajadores de la FHC van a mantener sus condiciones laborales actuales y, por otro lado, propone hacerlos "indefinidos no fijos". Así, consideran desde el sindicato, "unos trabajadores de una empresa no pública van a pasar a ser empleados públicos".

Además, "lo que no dice Moreno es que el Gobierno de La Rioja se ha negado sistemáticamente a sacar en oferta pública de empleo las plazas ocupadas por estos indefinidos no fijos, transformando sus puestos en vitalicios. Es decir, un trabajador de una empresa no pública se hace empleado público y además, al no salir su plaza, fijo de por vida".

En esta comunidad, continúan desde CSIF, "ya tenemos la experiencia de las integraciones de los trabajadores de las extintas empresas Agencia del Conocimiento y de Eccysa, lo mismo se pretende hacer ahora con la Fundación Hospital de Calahorra".

Ante ello, explican, "CSIF siempre estará a favor de una sanidad pública de calidad, igual en todos los rincones de nuestra geografía y que todos los ciudadanos puedan acceder en igualdad de condiciones a la misma".

Por ello, este sindicato exige "que se tomen las medidas necesarias; como es el aumento del personal; dotar de más medios a nuestra Atención Primaria; evitar que nuestros profesionales se vayan a otras comunidades con mejores condiciones laborales y económicas; realizar ofertas empleo público que respeten los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, y que sean suficientes para cubrir completamente la Relación de Puestos de Trabajo (RPT); entre otras medidas".

En sus declaraciones a los medios, ayer Moreno "se otorgó la potestad de ofrecer a este sindicato algunos consejos que, de verdad, no le habíamos pedido". Por eso, "nos vamos a tomar la libertad de aconsejar a la señora Moreno que, si de verdad quiere, como dice, mejorar la sanidad pública de esta región y defender los derechos de sus trabajadores".

En este sentido, indican, "todavía no ha explicado cómo va a cubrir la falta de profesionales que sufren tanto el SERIS como el propio Hospital de Calahorra" y se preguntan: "¿Cómo piensa cubrir este déficit de plantilla?, ¿se va a obligar a los trabajadores del Seris a cubrir bajas de la FHC?, ¿los profesionales de la Fundación podrán reclamar puestos vacantes en el Seris o participar en los concursos de traslados?".

"Son preguntas que se hacen y nos hacen los profesionales de la sanidad pública riojana", advierten desde el sindicato.

Llegado a este punto, CSIF quiere "dejar muy claro" que en ningún momento, "es decir, nunca" este sindicato ha cuestionado la profesionalidad, valía, y entrega de los trabajadores de la FHC. "Más aún, conocemos su trabajo y la magnífica labor que realizan en su centro".

"Y nunca CSIF ha planteado la rescisión de los contratos de estos trabajadores. Y siempre, estará a favor de la mejora de sus condiciones laborales dentro de la FHC".

Aun así, este sindicato "le pregunta a Henar Moreno en qué y de qué forma va a mejorar la calidad de la sanidad pública de La Rioja Baja, Media o Alta con la integración que propone".

"Ya le contestamos nosotros a los riojanos: En nada. Más aún, creemos que se trata de otra cortina de humo para seguir dando la espalda a los graves problemas que aquejan a la sanidad pública de nuestra región", aseguran.

"Sí le pedimos a Moreno que respete lo que establece la ley de acceso a la función pública bajo los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad".

En CSIF "creemos que a la señora Moreno le preocupa muy poco la sanidad pública, sino el cumplir con un acuerdo programático que, sin duda, le habrá dado muchos votos porque es más fácil vender que su integración es la panacea que va a curar todos los males de la sanidad pública riojana. Y nada más alejado de la realidad".

Para CSIF, "como otras integraciones, que han sufrido las administraciones públicas riojanas, responden a fórmulas en las que los perdedores han sido los miles de trabajadores que quieren conseguir un empleo público en igualdad de condiciones que el resto de aspirantes".

Con todo ello, CSIF espera que "sus señorías no vuelvan a cometer un nuevo atentado contra la igualdad de oportunidades que consagra nuestra Constitución y voten en contra de esta lamentable integración".

"Si no es así, CSIF convocará movilizaciones en contra de esta integración que nos aleja de las garanticas establecidas en el acceso a la función pública y además no va a mejorar en nada la sanidad de nuestra comunidad autónoma", finalizan desde el sindicato.