Cuatro asociaciones de pacientes riojanas participan en la iniciativa solidaria de Cinfa 'La voz del paciente'

LOGROÑO, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Hasta el 20 de octubre es posible votar a uno de los cuatro proyectos que entidades de pacientes riojanas sin ánimo de lucro han presentado a la iniciativa solidaria de Cinfa 'La voz del paciente'. Los 50 proyectos que registren más votos en la web Lavozdelpaciente.cinfa.com recibirán 2.500 euros cada uno para mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus familiares, tanto a nivel físico, como mental o emocional.

De esta forma, Cinfa retoma la acción llevada a cabo en 2019, 'Cinfa: Contigo, 50 y más', con un nuevo nombre que describe su deseo de dar voz a los pacientes. En palabras del presidente de la empresa farmacéutica española, Enrique Ordieres, "la pandemia ha acrecentado durante el último año y medio las enormes dificultades que afrontan en el día a día muchísimas personas que conviven en nuestro país con la enfermedad o la discapacidad. Por ello, hemos sentido la responsabilidad de ponernos de nuevo manos a la obra para contribuir a mejorar su calidad de vida en la medida de lo posible".

En total, 374 proyectos de toda España han presentado su candidatura a estas ayudas. Los cuatro riojanos corresponden a las siguientes entidades:

ACAB Rioja - Asociación de Trastornos de la Conducta Alimentaria de La Rioja. 'Disfrutando de ser Yo'.

Mediante la realización de distintos talleres y grupos de autoayuda, se busca apoyar psicológicamente a los jóvenes afectados por trastornos alimentarios: taller sobre la manipulación de la publicidad en los jóvenes, de relajación, de terapia familiar y de pareja, y grupos de autoayuda para la familia y grupos psicoeducativos.

ADA Alfaro - Asociación para la Demencia de Alzheimer. 'La tecnología no es nuestro rival. Yes, we can!'.

Aplicación de TIC y servicios relacionados para ampliar el programa de estimulación a todos los niveles y áreas, potenciando así la autonomía del usuario y haciendo que se sienta vivo en esta realidad llena de tecnología.

ALCER Rioja - Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades Renales de La Rioja. 'Alcer al habla'.

Apoyo psicológico a pacientes y familias con objeto de reducir el estrés, ansiedad y falta de información al inicio. Se busca prevenir situaciones de crisis dentro de la familia por la acomodación a la nueva situación, y ayudar a gestionar las emociones y a adaptarse a su nuevo entorno social.

ARPANIH - Asociación Riojana de Padres de Niños Hiperactivos.

'Cuidarme para cuidarte. Mindfulness para padres'.

La psicoeducación y la intervención de los padres de hijos con TDAH se ha revelado como un activo fundamental dentro del tratamiento multimodal recomendado. El mindfulness trabaja la atención a través de ejercicios prácticos donde se entrena la atención plena en el momento presente o en la actividad que se está realizando.

La votación es posible a través de Lavozdelpaciente.cinfa.com, donde pueden consultarse los 374 proyectos, que se podrán votar hasta el 20 de octubre. Los apoyos recibidos se irán contabilizando en tiempo real y podrán visualizarse en un ranking.

CINFA, AL LADO DE LOS PACIENTES

Como empresa socialmente responsable, y dentro de su plan para la consecución de los ODS, Cinfa lleva a cabo diversas iniciativas en línea con su misión de trabajar por la salud de las personas. De esta forma, 'La voz del paciente' se suma a la acción solidaria 'La mirada del paciente', un certamen fotográfico en beneficio de las asociaciones, que pone el foco en la realidad cotidiana de los pacientes.

Además, Cinfa lleva diez años promoviendo el 'Teaming', una iniciativa de microdonaciones en equipo por la que los trabajadores y la empresa han destinado 275.000 euros a cerca de 80 proyectos.

SOBRE CINFA

La empresa española Cinfa es el laboratorio más presente en los hogares de nuestro país. Con más de medio siglo de trayectoria, forma parte de un grupo integrado por 2.000 profesionales y cinco plantas de producción en territorio nacional.