La Rioja dejará de ofrecer los casos activos diarios tras entrar "en un nuevo escenario"

Además, con el nuevo modelo de vigilancia los datos de presión asistencial, fallecidos y residencias se darán una vez por semana

LOGROÑO, 11 (EUROPA PRESS)

La consejera de Salud, María Somalo, ha anunciado los cambios que seguirá La Rioja en cuanto a la información epidemiológica del coronavirus tras entrar "en un nuevo escenario" y contar con un nuevo modelo de vigilancia en salud pública. Entre ellos destaca que se suprimirá la información diaria de los casos activos.

En concreto, la consejera ha explicado que el número de fallecidos, los datos de ocupación hospitalaria y la situación diaria de las residencia de mayores y de discapacidad se darán una vez por semana. Además se suprime la información diaria de los casos activos y, por tanto, tampoco se ofrecerán los de municipios.

María Somalo, acompañada por el director general de Salud Pública, Consumo y Cuidados, Pello Latasa, ha dado a conocer este viernes la situación epidemiológica actual, así como los acuerdos alcanzados en las Jornadas del Sistema Nacional de Salud sobre Vigilancia en Salud Pública.

"INICIAR EL DISEÑO DE UN NUEVO ESCENARIO"

La consejera de Salud ha explicado que las jornadas celebradas en Zaragoza han servido "para iniciar el diseño de un nuevo escenario de transición sobre la gestión de la pandemia y contar con una nueva estrategia centrada en los colectivos vulnerables y los casos más graves".

Como ha destacado, esta evolución es posible "porque estamos en un nuevo escenario, diferente al de los dos años anteriores". En este sentido, ha apuntado, "ha habido cambios clínicos y epidemiológicos en la pandemia que determinan que las variantes que tenemos actualmente son más contagiosas pero más leves y la vacunación ha tenido una consecuencia significativa en la gravedad de los casos de infecciones por covid".

Ante esta situación, "la finalidad de esta nueva estrategia es pasar de una vigilancia de emergencia a una vigilancia de más calidad y la que hasta ahora ha sido universal se centra en la específica de los colectivos vulnerables y los casos más graves. Vamos a dejar de contar el número de positivos y de pruebas porque ahora mismo entendemos que no son datos significativos".

Así las cosas, ahora "nos centramos" en dos retos importantes. El primero, el de los técnicos del Ministerio y de las ccaa en cuanto a la labor de diseñar un nuevo sistema de vigilancia de la salud en un futuro y el segundo, relativo a los datos y la información que tanto desde las ccaa y el Ministerio se trasladan de manera diaria.

En lo que respecta a nuestra comunidad autónoma, se seguirán facilitando diariamente a través del cuadro de indicadores del Gobierno de La Rioja tanto la incidencia, como las pruebas, como la vacunación o los certificados Covid, tal y como se realiza hasta ahora de lunes a viernes.

Los cambios, por su parte, son los siguientes:

En cuanto al número de fallecidos, los datos de ocupación hospitalaria y la situación diaria de la infección en las residencias de mayores y de discapacidad, estos datos se dejarán de dar de manera diaria y se darán una vez por semana. En concreto, en el informe semanal que se publicará por salud pública los miércoles.

Además, a partir del lunes, 14 de marzo, se suprime la información diaria de los casos activos. Una decisión que se ha tomado porque "entendemos que en este nuevo escenario son indiferentes".

Por tanto, ha explicado, "no se van a dar de manera detallada ni desglosada por municipios".

Por parte del Ministerio, la consejera ha recordado que, desde la semana pasada, la información sobre la campaña de vacunación se actualiza una vez por semana (los viernes).

Y, a partir de la semana que viene, no dará diariamente los informes detallados de hospitalizados, fallecidos etc y se pasará a informar de ellos dos veces por semana: Los martes y los viernes. Estos datos, además, "los incluiremos en el ámbito de La Rioja en el informe de los miércoles".

Como ha explicado la consejera "estos cambios son posibles porque tenemos una situación diferente determinada por la campaña de vacunación, algo que debemos resaltar".

En este punto ha querido agradecer a los riojanos su apoyo a la vacuna ya que, como ha recordado, "hay un 94 por ciento de población riojana mayor de 12 años que ya tiene la pauta completa y 162.000 riojanos ya cuentan con la dosis de refuerzo".

En el caso de la vacunación infantil a día de hoy hay un 70,44 por ciento (15.663) de niños de entre 5 y 12 años que ya han recibido la primera dosis y un 27,04 por ciento (6.032) ya han recibido la segunda.

"NOS ESPERA MUCHO TRABAJO"

Por su parte, el director general de Salud Pública ha asegurado que, aunque entramos en un nuevo escenario", todavía "nos espera mucho trabajo para tener un nuevo modelo de vigilancia eficaz de todas las enfermedades infecciosas".

Como ha reconocido "debemos estar capacitados para todo ello" y, sobre todo, "en la aparición de nuevas variables".

"Hay que resaltar que La Rioja juega un papel clave en el escenario porque ya estamos participando de este nuevo sistema de vigilancia centinela y vamos a aprovechar todo lo que ya hemos aprendido", ha dicho el director general.

Trabajan -ha continuado- con un objetivo "muy ambicioso" porque la nueva estrategia de vigilancia afectará también a enfermedades transmisibles y no transmisibles y otros aspectos la seguridad alimentaria y la sanidad ambiental.

"LA VACUNA ES CLAVE"

Además ha querido destacar que "si estamos hablando de este nuevo escenario es porque la situación es diferente y cambia también los métodos para el análisis y la toma de decisión. La situación ha cambiado y la forma de medir la pandemia también pero, en todo ello, hay una cuestión que no ha cambiado: la vacuna frente al virus es clave para ser fuertes y frenar el impacto de la pandemia".

En este punto, ha querido destacar "que la incidencia del virus en personas completamente vacunadas es muy inferior a los no vacunados". Sobre todo, ha dicho, "se observa en personas mayores de 60 años, de hecho, en el grupo de 60 a 79 años hay un riesgo de infección de entre los no vacunados del 13,9 veces mayor que a los vacunados, en hospitalización es de 19,8 veces mayor, en UCI de 34,5 veces y de fallecimiento, 21,7 veces mayor que los no vacunados".

Por tanto ha dicho, "tenemos todas las herramientas para mantener el virus bajo control: Vacuna, distancia, higiene de manos y ventilación".

MASCARILLAS EN INTERIORES

Finalmente, y a preguntas de los medios de comunicación, la consejera de Salud ha explicado con respecto a cuándo dejarán de ser obligatorias las mascarillas en el interior que "entendemos el interés pero nosotros no estamos centrados en el cuándo si no en el cómo".

En este sentido, ha apuntado, "se debe fijar una hoja de ruta desde el punto de vista técnico y lo que se ha acordado es encargar a la ponencia de expertos que analice dicha ruta de alineación para saber cómo se hace y con qué progresión se va eliminar. Es necesario saber cómo se tiene que hacer en ciertos colectivos o en ciertos lugares, como por ejemplo el transporte público".