El Debate sobre el Estado de la Región se celebrará los días 1 y 2 de septiembre en el Parlamento riojano

Archivo - El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán durante su intervención en la primera sesión del Debate sobre el Estado de la Región ante el Pleno del Parlamento de La Rioja, a 2 de julio de 2025 - JPEG - Europa Press - Archivo

LOGROÑO 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha propuesto al Parlamento de la Rioja la celebración del Debate sobre el Estado de la Región los próximos días 1 y 2 de septiembre, a través de un escrito que deberá ser admitido por la Mesa de la Cámara regional.

Se trata del tercer y último debate de esta XI Legislatura, tras la toma de posesión de Gonzalo Capellán como presidente de la Comunidad Autónoma el 30 de junio de 2023. Cabe recordar que el artículo 133 del Reglamento de la Cámara riojana dispone que, "con carácter anual, salvo en el ejercicio en el que se convoquen elecciones autonómicas, se celebre en pleno un debate sobre la acción política y de gobierno del Ejecutivo autonómico".

Una vez admitido el escrito remitido por el presidente, la Mesa del Parlamento, oída la Junta de Portavoces de la Cámara, es el órgano encargado de establecer las condiciones bajo las que tendrá lugar el Debate sobre el Estado de la Región, que habitualmente se desarrolla en dos jornadas: la primera con la intervención del presidente; y la segunda con protagonismo para los portavoces de los cuatro grupos parlamentarios representados en el hemiciclo y las réplicas del jefe del Ejecutivo autonómico.

Durante esta segunda jornada, una vez finalizadas estas intervenciones, se abre un plazo de 30 minutos para que los grupos parlamentarios presenten ante la Mesa sus propuestas de resolución para su debate. Las admitidas podrán ser defendidas por un plazo máximo de 5 minutos y la Presidencia de la Cámara podrá conceder un turno en contra por el mismo tiempo.

Con el debate y posterior votación de las propuestas de resolución finaliza el Debate sobre el Estado de la Región.