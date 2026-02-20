La décima edición de las becas Inicia premia a 10 jóvenes artistas con ayudas de 1.500 euros para sus creaciones - EUROPA PRESS

La décima edición de las becas Inicia, que convoca el Ayuntamiento de Logroño, ha premiado los proyectos presentados por 10 jóvenes artistas con ayudas de 1.500 euros para la realización de sus creaciones. El alcalde, Conrado Escobar, ha presidido este viernes la presentación de estas iniciativas, en un acto celebrado en La Gota de Leche.

El Ayuntamiento de Logroño convocó, el pasado mes de octubre, el X Concurso Becas Inicia 2025 para proyectos que se ejecuten a lo largo del 2026, que tiene como objetivo financiar ideas jóvenes para la realización de proyectos artísticos.

Una iniciativa que, como en años anteriores, se desarrolla en diversas modalidades artísticas: literarias, artes plásticas, audiovisuales, musicales, teatrales o cualquier otra manifestación artística.

Se habían presentado en esta ocasión un total de 23 proyectos, como ha detallado la concejala de Juventud, Patricia Sáinz, de los que el jurado -del que ha destacado la edil "su grandísimo nivel"- finalmente ha seleccionado los diez becados.

Una elección que, como han apuntado varios de los miembros del jurado, como Isabel Ribote o José Antonio Olarte, ha sido "muy difícil, porque el nivel ha sido muy alto, se han presentado proyectos muy interesantes".

Especialmente emotiva en el acto ha sido la intervención de la poeta Valle Mozas, que recibió la beca en el año 2023, lo que le permitió, ha recordado, dedicarse a la escritura y llegar a publicar su primer poemario.

Ahora, con el segundo libro, 'La emperatriz', entre los más vendidos en poesía, la autora ha destacado la importancia de la beca para dar el salto "porque signigica que alguien ha creído en ti", tras lo que ha leído una de sus creaciones, finalizando con una frase inspiradora: "Eligo continuar el viaje".

Por su parte, Conrado Escobar ha destacado al dirigirse a los presentes el "talento, creatividad e innovación que una vez más ha demostrado la juventud logroñesa", además de "su generosidad al darnos su tiempo y sus creaciones".

Y parafraseando a Mozas, ha dicho que "hoy empieza un viaje para las personas detrás de estos diez proyectos a través de su creación", cada uno, ha reseñado, "desplegando un viaje propio, pero con un objetivo común: mejorar las cosas", en su caso, con "el arte como algo profundamente humano".

Igualmente, el regidor municipal ha querido subrayar que "con estas becas les queremos ayudar e impulsar sus carreras profesionales y formativas, porque su talento bien merece nuestro reconocimiento".

Por último, ha subrayado que "el Ayuntamiento reafirma así su compromiso con la juventud y con el impulso de la creación artística emergente, ofreciendo apoyo económico y respaldo institucional a proyectos innovadores en diferentes disciplinas culturales".

LAS BECAS.

En total, se han concedido 10 becas por un importe global de 15.000 euros.

Cada proyecto recibirá una cuantía de 1.500 euros, salvo en el caso del espectáculo de danza, en el que la ayuda se reparte entre dos beneficiarias.

El abono de las becas se realizará conforme a lo establecido en la convocatoria: un primer pago del 70% en el momento de la concesión y el 30% restante una vez presentadas las obras.

PROYECTOS BECADOS.

En la Modalidad de Espectáculo Musical, la beca ha sido para 'El silencio de Valvanera', de Álvaro Ayuso Calvo (1.500 euros). Un "viaje sonoro por la historia de La Rioja" a través de la percusión y la electrónica, centrado especialmente en la memoria del Monasterio de Valvanera, y que se materializará en un conceirto "inmersivo" en La Gota de Leche.

En la Modalidad de Artes Plásticas, se ha premiado un total de tres trabajos.

El primero, 'Permeabilizar el paisaje kárstico', de Álvaro Morón Granell (1.500 euros), plantea el resultado de una investigación sobre los flujos del agua y de los sedimentos en el paisaje.

El segundo, 'Por favor, prométeme que todo está conectado', de Darío Hernández Tonzán (1.500 euros), plantea las conexiones y los mecanismos de comunicación a través del arte.

Y el tercero, 'Devenir hogar', de Elisa Lorenzo Ramírez (1.500 euros), representa, mediante trazados virtuales en 3D a partir de pinturas al óleo la manera en la que el cuerpo se convierte en hogar, tanto en lo material como en lo afectivo.

En la Modalidad Audiovisual, 'El brazo de hierro', de Diego Becerra Menéndez-Santirso (1.500 euros), cuenta, mediante un cortometraje con tintes autobiográficos, la relación entre un padre y un hijo ante una decisión vital complicada.

Respecto a la Modalidad de Espectáculo Teatral, la beca ha sido 'La despedida', de Rafael Millán Alcoceba Escós (1.500 euros), un monólogo de unos 30 minutos sobre salud mental desde un punto de vista íntimo y honesto, con el suicidio como telón de fondo como "la única decisión que es irrevocable".

En la Modalidad de Espectáculo de Danza, Andrea Méndez Escribano y Zaira Gutiérrez Caballero (750 euros para cada una) comparten la creación de 'Los sueños de Morfeo'. La bailarina -Zaira- danza, mientras que la diseñadora -Andrea- recoge puntos vitales de manera virtual, que, al proyectarse en tiempo real en un telón, harán interactuar a ambas.

Y, por último, se ha decidido por parte del jurado becar a tres proyectos en la Modalidad Híbrida. El primero es 'Desconocidos en el no-lugar', de Andrea Méndez Escribano (1.500 euros), una recopilación de conversaciones e imágenes recogidas al azar en trenes, metros o autobuses, que, al ser instantáneas, aparecen difuminadas.

El segundo proyecto ha cambiado su título: del inicial 'Doler me' a 'Me falta lo que más quiero, pero no sobre lo que más echo en falta', de Laura González De Castro (1.500 euros), un diario de texto e imagen sobre el dolor, el deseo, el cuerpo o la pertenencia.

Y, por último, 'Etxea', de Nahia Jaussi Garay (1.500 euros), un juego de cartas nacido de una situación médica de inmovilidad tras una operación de rodilla, con el que se quiere reivindicar el propio hogar, y que, mediante una mecánica sencilla, plantea como intención principal recuperar las sobremesas y compartir con los cercanos.

