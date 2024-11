Delegación de Gobierno seguirá con la experiencia piloto para controlar suplantaciones de identidad in situ en vendimias

LOGROÑO 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno continuará con la experiencia piloto de controlar las suplantaciones de identidad 'in situ' durante las campañas de vendimia. En la campaña de este año, por primera vez han acudido ITSS, Policía Nacional y Guardia Civil con sistemas informáticos que han permitido comprobar sobre el terreno tanto las identidades como las altas en Seguridad Social, lo que ha permitido la actuación inmediata en los casos no regulares.

La Delegación del Gobierno en La Rioja y la unidad de Trabajo e Inmigración desarrollarán una jornada formativa con el nuevo Reglamento de Extranjería que entrará en vigor en mayo.

Las dificultades para encontrar mano de obra y la repercusión de las condiciones meteorológicas han sido las características que han definido la vendimia de este año en La Rioja.

Estas conclusiones son las que se han puesto de manifiesto en la reunión de la Comisión de Flujos Migratorios, que ha presidido esta mañana la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz Nalda, y en la que han participado por parte del Ejecutivo central la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS), SEPE, Trabajo e Inmigración, Seguridad Social y Agricultura. También has asistido el Gobierno de La Rioja, Ayuntamiento de Logroño, sindicatos agrarios, FER, Asociación de Bodegas Familiares, Federación Riojana de Municipios y entidades sociales.

EXPERIENCIA "MUY POSITIVA"

Durante la reunión de evaluación, se ha puesto de manifiesto que la experiencia piloto que se ha implantado en esta campaña para controlar las suplantaciones de identidad ha sido muy positiva. En concreto, por primera vez han acudido in situ en un mismo operativo ITSS, Policía Nacional y Guardia Civil con sistemas informáticos que han permitido comprobar in situ tanto las identidades como las altas en Seguridad Social, lo que ha permitido la actuación inmediata en los casos no regulares.

Por ello, se ha anunciado que en próximas campañas se continuará con este operativo que permite actuar en el mismo terreno.

Asimismo, y de acuerdo al nuevo Reglamento de Extranjería que se ha aprobó el pasado 20 de noviembre y entrará en vigor en mayo, Arraiz Nalda ha anunciado que desde la Delegación del Gobierno en La Roja y la unidad de Trabajo e Inmigración se llevará a cabo una jornada de información destinada al tercer sector, sindicatos y FER y en la que se explicarán las nuevas condiciones que reducen plazos y trámites, eliminan duplicidades, refuerzan los derechos de los trabajadores migrantes y dan garantías a las empresas.

Por último, y según los datos del Ministerio de Trabajo, en La Rioja se registraron en la campaña de vendimia -agosto, septiembre y octubre- más de 13.800 contratos en la actividad económica de la Agricultura y 13.730 altas en la Seguridad Social.