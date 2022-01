Detenidos 'infraganti' dos jóvenes de 19 y 20 años cuando intentaban robar una vivienda de Logroño

Un vecino grabó con su teléfono móvil los hechos a través de la mirilla de la puerta de su vivienda

Agentes del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) de la Jefatura Superior de Policía de La Rioja han detenido 'infraganti' a los presuntos autores, dos varones de 19 y 20 años, de un delito de Robo con Fuerza en una vivienda de Logroño.

A través de la Sala CIMACC-091 se recibió una llamada en la que un ciudadano, alertado por los ruidos, informaba de un posible robo ya que estaba observando a través de la mirilla de su domicilio cómo dos varones intentaban acceder a una vivienda a través de la puerta de acceso a la misma y era conocedor de que esa casa se encontraba vacía actualmente. Los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado lunes a las 00,10 horas.

Inmediatamente se puso en conocimiento a las patrullas de Seguridad Ciudadana que se desplazaron hasta el lugar para localizar a los presuntos autores de los hechos. Una vez allí, los agentes localizan en el primer tramo de la escalera a un varón que al verlos emprende la huida hacia arriba.

En el momento en que los agentes alcanzan la primera planta observan a otro varón, diferente al que estaba huyendo, que al verlos también emprende la huida por lo que los policías suben las siguientes plantas hasta darles alcance en la segunda planta, siendo interceptados, identificados y detenidos como los autores un presunto delito de Robo con Fuerza en domicilio.

En el momento de la persecución los agentes escuchan un ruido de un objeto que se les cae a uno de los varones comprobando que se trataba de una tenazas, posteriormente en el cacheo superficial realizado a los mismos, se les incauta diferentes herramientas utilizadas para forzar la puerta de la vivienda.

A continuación los agentes realizaron la correspondiente inspección de la vivienda comprobando que los jóvenes habían "trepado" para acceder a la misma a través de una de las ventanas del patio interior, ya que la misma se encontraba rota.

Los detenidos son dos jóvenes varones, ambos de nacionalidad marroquí, de 19 y 20 años, con domicilio en Logroño, a los cuales no les constan antecedentes policiales, encontrándose uno de ellos en situación irregular.

MÉTODOS UTILIZADOS POR LOS LADRONES

Además, la Policía Nacional avisa de varios métodos usados por los ladrones para averiguar si la puerta de la vivienda se abre con regularidad o por el contrario está cerrada durante días.

Estos métodos son básicamente tres, comenzando por la instalación de unos palitos de madera pequeños apoyados entre el suelo y la puerta, que caen cuando la puerta se abre. Su permanencia en la posición original revela que la puerta no habría sido abierta.

Pasan desapercibidos, al igual que otro método, que es la instalación de pequeños clips de plástico transparente, entre la puerta y el marco de la misma.

Más sofisticado es el último de los casos, consistente en la utilización de hilos de silicona o pegamento que unen la puerta con el quicio, pues pueden parecer una especie de tela de araña y pasan desapercibidos. En este caso, se rompe al abrir, lo que da pistas al delincuente de que en la casa hay personas viviendo.

CONSEJOS PARA EVITAR ROBOS EN LA VIVIENDA

Evita dar pistas. Durante estas Fiestas navideñas, si vas a realizar un viaje o vas a dejar tu vivienda vacía durante una temporada o durante un fin de semana, no lo comentes en público, y mucho menos facilites las fechas concretas.

Reduce al máximo los signos externos de que no estás en el hogar:

Vacía regularmente el buzón con una persona de confianza (familiar o vecino).

Deja un teléfono de contacto para que te informen de incidentes en tu ausencia.

Da apariencia de normalidad. Que la persona de confianza pase frecuentemente, levante y baje las persianas.

Coloca un reloj programable que encienda y apague la luz o la radio en diferentes horarios, especialmente por las tardes noche y fines de semana.

Instala una buena puerta de entrada. Blindada y con, al menos, tres puntos de anclaje y marcos reforzados. La cerradura, de seguridad y con elementos que dificulten su apalancamiento. Sin olvidar otros puntos de acceso vulnerables (ventanas, balcones...)

Cuando te encuentres en el domicilio no abras el portal a personas que no conozcas, especialmente si se argumenta reparto de cartas o publicidad fuera del horario habitual, o servicios técnicos que no hayas solicitado.

Si llaman a la puerta de tu domicilio, antes de abrir, mira a través de la mirilla. Si la persona es desconocida, una medida de precaución es hacer uso de la cadena antes de abrir. Y cuando salgas de tu vivienda, déjala cerrada con llave, con doble vuelta.

La colaboración ciudadana es fundamental, avisa de forma inmediata en caso de localizar plásticos o cordones de pegamento o silicona, o si se observa a personas extrañas merodeando por los portales de la comunidad de vecinos.

Si notas algo extraño en tu casa o en la de los vecinos, personas ajenas sin justificación, no abras, y llama a la Policía (091).

Es conveniente instalar una caja de seguridad. Lo mejor es no depositar joyas, monedas, objetos de gran valor o documentos de importancia. Pero si no tienes otra opción, déjalos en dicha caja fuerte.

Procura no guardar nunca dinero en metálico dentro de la casa ni tarjetas de crédito con las claves personales de uso. En caso de dinero en metálico, intenta que sea una cantidad reducida, que esté en más de un lugar y que sea difícil su localización.

Es recomendable hacer un inventario de los objetos de valor (joyas, relojes, equipo de música, televisión, DVD, ordenadores, etc.) con su marca, modelo, número de fabricación, grabaciones e, incluso, fotografiar los mismos. Los aparatos de audio y vídeo pueden ser marcados con el DNI con rotuladores permanentes e invisibles, para facilitar su devolución en caso de que se recuperen.

Ten actualizado este inventario de objetos, con su valor económico y comunícalo a tu compañía de seguros.

Si pierdes o te roban las llaves, cambia la cerradura. Al igual que si vas a otra vivienda que ha estado anteriormente ocupada.

Y recuerda, si al llegar a tu casa encuentras la puerta forzada o abierta, no entres. Avisa a la Policía, que te prestará ayuda de inmediato. No toques nada hasta su llegada.