El dictamen del Consejo Consultivo en las bebés confundidas en Logroño inspira recursos en Toledo, Barcelona y Noruega

En Logroño, una de las bebés intercambiadas ha desistido de retirar la maternidad formal de la madre con la que salió del hospital

Tanto en el caso riojano como el de Toledo y Barcelona, el abogado pide una indemnización de tres millones de euros

LOGROÑO, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El dictamen del Consejo Consultivo en el caso de las bebés que fueron intercambiadas, por error, en el Hospital San Millán de Logroño (La Rioja), ha inspirado posteriores recursos en Toledo, Barcelona y Noruega, tal y como ha informado hoy el abogado de una de las demandantes, José Sáez Morga.

En rueda de prensa para poner luz sobre el momento en el que se encuentran los recursos (llevados por su persona salvo el de Oslo, Noruega), ha puesto el acento en la trascendencia del dictamen del Consejo Consultivo riojano, de fecha 27 de julio del 22.

En éste, se establecía que, dado que las bebés salieron del Hospital San Millán con las familias intercambiadas, tenían "inoculado el daño en ese mismo momento".

CASO EN TOLEDO

Es, precisamente, lo que, en el caso de Castilla La Mancha, Sáez Morga reclama al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM, en Toledo).

Su defendido, nacido en el año 1971 y siguiendo "sospechas", comprobó, con una prueba de ADN con la persona con la que había crecido como hermana que, en realidad, no eran parientes.

Puesto en manos de Sáez Morga, pudo comprobar que, en el traslado de documentación de la residencia mixta en la que nació al hospital universitario se perdieron historias clínicas, cuando, ha resaltado el abogado, tiene "derecho pleno a que se le identifique claramente".

El abogado acudió, dentro de una labor de investigación que le lleva, incluso, a entrar en el edificio que albergó la antigua residencia mixta al ver que no estaba acordonado, al Archivo Histórico de Guadalajara.

La visita a la antigua residencia mixta, y las fotos que hizo en ella, dio lugar a unas "pesquisas" por la que supo que era en el Archivo Histórico de Guadalajara donde se encuentra el libro de ingresos de la antigua residencia.

Allí encontró el alta de su cliente y pudo ver cómo se le atribuyó un pueblo de residencia pero, después, se escribió otro encima, "machacando" la escritura original.

De este modo, su defendido fue, con una familia que no le correspondía, al segundo pueblo y vivió como hijo biológico de ésta hasta el día en que, tras sospechar que algo podía pasar, dado que su grupo sangíneo era cero negativo, decidió hcerse la prueba de ADN.

Sin embargo, el Consejo Consultivo de esta comunidad (con fecha 17 de octubre del 2024) ha considerado que no se ha "acreditado relación de causalidad entre el daño sufrido" por el demandante "y el funcionamiento del servicio público sanitario".

Algo que para Sáez Morga es "una contradicción" que "no tiene ni pies ni cabeza" y, desde el SECOM, "debe admitirse la anomalía".

"En la resolución", del Consejo Consultivo de Toledo, "se dice que se ha podido cambiar en la calle, o por otras personas, pero eso no tiene pies ni cabeza porque al padre le dieron un certificado con el que inscribe a la criatura", ha clamado.

Ahora, tiene hasta el 15 de enero para presentar un recurso a la resolución del Consejo Consultivo de Castilla La Mancha (en Toledo), cuestión que aún no ha presentado porque está a la espera de recibir documentación de este órgano.

CASO DE LOGROÑO

Sáez Morga reclama tres millones de euros para su defendido en Toledo, lo mismo que sigue reclamando, aún, en el caso de Logroño, donde el Consejo de Gobierno aprobó una indemnización para una de las bebés intercambiadas (cliente de Sáez Morga) de 350.000 euros.

Ahora, en este caso, hay dos líneas abiertas. Por un lado, en el Contencioso Administro, la compañía aseguradora reclama al Gobierno de La Rioja que asuma el coste de la indemnización; algo que para el abogado "tiene poco recorrido". Su defendida, que ya ha recibido los 850.000 euros, paralelamente, sigue reclamando tres millones de euros.

Por otro lado, y como procedimiento civil, su defendida, una vez que se le ha reconocido que es hija biológica de una mujer con la que no salió del hospital, ha desistido de retirar la maternidad formal de la madre con la que fue dada de alta (como le pide el Tribunal Supremo) para no "agravar" su estado de salud. No obstante, se reserva acciones.

El abogado ha criticado siempre que hay personas discapacitadas, como es esta madre, la Fiscalía debería actuar en defensa "no solamente del sistema general de derechos sino también de las personas desvalidas".

Aquí, ha visto, esta madre ha sido perjudicada, al igual que la abuela que cuidó a la niña, ahora demandante, pensando que era su nieta biológica y "el fiscal debería actuar en defensa" y "protección" también de ellos" pero "no ha sido así".

CASO DE BARCELONA

Otro caso en el que este abogado reclama tres millones de euros para un caso de intercambio de bebés está en Barcelona. Allí, se ha turnado al juzgado Contencioso-Administrativo número diecisiete de Barcelona el recurso interpuesto por la supuesta víctima de error de identificación tras su nacimiento en 1972 en el Hospital Vall d'Hebron.

La jueza ha abierto procedimiento y se está a la espera después de que el abogado rechazara, en un encuentro con la asesoría jurídica del Instituto Catalán de Salud, una oferta verbal de 300.000 euros, que incluía que renunciara el perjudicado a recurrir.

En todos estos casos, el abogado parte de un criterio que ha calificado de "novedoso", como es que, en el dictamen del Consejo Consultivo de La Rioja, se diga que, desde que la persona salió del hospital ya tenía "inoculado el daño". "No desde cuando se entera, sino desde cuando sale equivocado", ha espetado.

Es algo que se está usando "no en cuanto al montante final de la indemnización, pero sí en cuanto a los criterios que le sirven de pauta y que es novedoso".

CASO EN NOREGUA

El abogado también ha querido relatar cómo el caso riojano ha sido conocido por una abogada de Oslo, Noruega, donde lleva el caso de una mujer supuestamente intercambiada en 1965.

Ha explicado que la abogada, políglota, tenía "el caso pendiente" y, tras hablar con él, ha hecho uso del dictamen del Consejo Consultivo riojano. En este caso, el juicio se ha desarrollado del 12 al 14 de noviembre.