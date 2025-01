Diputados PSOE afean el 'no' del PP en el Congreso: "No castigan al Gobierno ni a Sánchez, castigan a los ciudadanos"

LOGROÑO 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los diputados nacionales del PSOE por La Rioja, Elisa Garrido y Raúl Díaz, han criticado la posición del PP al votar ayer en contra de tres reales Decretos del Gobierno de España. "Lo que vimos ayer no es un castigo al Gobierno, ni a Sánchez, es la política del PP y la constatación de su ideología. Castigar a los ciudadanos porque no han conseguido que Feijóo sea presidente".

Así lo ha lamentado Elisa Garrido en una comparecencia de prensa para valorar la votación de ayer en el Congreso de los Diputados de estos decretos que, entre otros, incluía la subida de las pensiones u otras medidas sociales.

En concreto, Elisa Garrido ha sido crítica con la actitud de los diputados nacionales del PP riojanos, Cuca Gamarra y Javier Merino, quienes "dejaron caer uno de los decretos más relevantes para el día a día de los ciudadanos riojanos".

"Votaron que no a la subida de las pensiones conforme al IPC, a la subida del Ingreso Mínimo Vital, a actualizar las entregas a cuenta a los Ayuntamientos y ccaa, a garantizar suministros de agua y luz a los más vulnerables y a otras medidas que repercuten en la vida de los riojanos".

La realidad es que "el PP ha mermado en 502 euros al año la pensión media de nuestros más de 74.000 pensionistas riojanos y lo han hecho de manera deliberada y consciente. Pero también han votado que no para que los perceptores del Ingreso Mínima Vital reciban los 528 euros que el Gobierno tenía previsto".

Y además "el Gobierno de La Rioja recibirá 101 millones de euros menos para financiar el gasto público en La Rioja o que aquellos riojanos que reciben un Salario Mínimo Interprofesional, sobre todo mujeres y jóvenes, cobren 756 euros menos este año".

"EXCUSAS DE MAL PAGADOR"

Elisa Garrido ha explicado que, además, "el PP no es la primera vez que vota en contra de la subida de las pensiones. Lo que nos cuentan para justificarse son excusas de mal pagador, el PP no quiere que los pensionistas mejoren, quieren que lo pasen mal con el único objetivo de causar un desgaste al Gobierno de España".

También quiere "que los jóvenes tengan dificultades para transportarse, y que el salario mínimo no suba... no es un castigo a Sánchez ni al Gobierno, sino la constatación de las políticas del PP para los riojanos y españoles. Es terrible y Gamarra y Merino no sé como podrán mirar a la cara a los ciudadanos".

Por su parte, Raúl Díaz ha lamentado que la derecha "utilice a la ciudadanía como moneda de cambio". No es un golpe al Gobierno sino que las heridas las sufrirá la ciudadanía".

"Ayer el PP volvió a fallar. Quedó claro que el PP se erige como el partido más intergeneracional de España porque fastidia por igual a los más mayores como a los más jóvenes, llevándose por delante a los más vulnerables".

TRANSPORTE

En su intervención, Raúl Díaz ha hecho referencia a la situación del transporte tras el voto en contra ayer del PP del Real Decreto. "Por culpa del Partido Popular, los usuarios del transporte pagarán más desde hoy mismo".

Estas ayudas al transporte "incluían descuentos de hasta el 100% en el transporte público terrestre y la cofinanciación entre el Gobierno central, las autonomías y administraciones locales para abonos y títulos multiviaje, que permitía un descuento de hasta el 50%".

Esto va a afectar "en especial a los jóvenes, los otros grandes perjudicados por la irresponsabilidad del PP".

Raúl Díaz se ha preguntado "si el PP de La Rioja va a compensar los recortes de Feijóo en su votación de ayer, ya que los usuarios del transporte público en nuestra comunidad dejarán de beneficiarse de los más de 400.000 euros destinados a bonificar el transporte en la región".

Como consecuencia del 'no' del PP, "la tarjeta mensual de transporte pasará de costar 22,25 euros a 44, 50 euros, y el billete ordinario, si se paga con la tarjeta monedero, subirá de 0,56 a 1,12 euros".

"Ayer los diputados nacionales riojanos votaron en contra de que el Gobierno de España aporte a La Rioja ese 30 por ciento por la reducción de los abonos de transporte pero ahora quiero preguntar a Gonzalo Capellán -presidente del Gobierno regional- ¿qué va a hacer él, seguidismo de Feijóo?.

Desde el PSOE "le animamos y le exigimos que nos dé una respuesta y nos diga qué va a hacer, si mantiene las bonificaciones o no. Le pedimos coherencia y que el Gobierno de La Rioja supla ese 30 por ciento íntegramente para mantener la reducción de los abonos del coste de los billetes".