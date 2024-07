Docente de UNIR ofrece las claves para convertir una película en 'blockbuster'

LOGROÑO, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La profesora e investigadora de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), Nadia McGowan, ha asegurado -tras realizar un estudio sobre las características de los 'blockbusters' o también conocidos como 'taquillazos'- que "para que una película tenga impacto, no solamente tiene que tener éxito en taquilla. También tiene que resonar culturalmente y atraer a diferentes generaciones al cine".

Como ha explicado en una entrevista para Europa Press, el estudio riojano es pionero. "No existía uno sobre el tema para ver exactamente qué características cuantitativas que podamos medir tienen los 'blockbusters' porque sólo para este término ya hay muchas definiciones", ha comentado.

La definición más extendida de 'blockbuster' se concreta como "una película que es rentable, que está en el porcentaje en el cuarto más alto de taquilla, en el más alto de presupuestos y que además está en un máximo número de salas. Tenemos películas 'indie' que pueden tener un gran éxito pero que no cumplen esa definición".

100 PELÍCULAS MÁS TAQUILLERAS

"En este estudio hemos analizado las 100 películas más taquilleras de Estados Unidos durante el siglo XXI y hemos visto que todas tienen presupuestos muy altos. Nos hemos dado cuenta de que a mayor presupuesto, mayores ingresos. Es una correlación directa".

Así ha determinado que "las productoras que no quieran gastar dinero no lo van a conseguir, el ejemplo más claro es 'Avatar 2'".

No obstante "esto no quiere decir que sean más rentables, porque cuanto más nos gastamos, más nos va a costar recuperar la inversión. Existen ejemplos de películas muy pequeñas que han conseguido enormes recaudaciones. 'Paranormal Activity' tuvo un presupuesto de medio millón y recaudó 194 millones de euros, por ejemplo", ha destacado la profesora de UNIR.

McGowan ha apuntado que este hecho se da "muy a menudo con las películas de terror, que se hacen con muy poquito presupuesto porque suelen ser técnicamente muy sencillas. Aunque las películas de terror son muy rentables no atraen a la gran mayoría del público".

EL 'BLOCKBUSTER' EN LAS PLATAFORMAS DE STREAMING

"En las plataformas de streaming es más complicado tener estadísticas de cuánta gente ha visto la película realmente. Y esto es porque hay películas que tienen muchas visualizaciones pero la gente se las pone en bucle de fondo", ha expuesto.

Así, la docente ha subrayado que ve este hábito, por ejemplo, en sus propios hijos: "tienen un par de series que ven continuamente pero están de fondo y no les hacen mucho caso, es como quien se pone la radio o la televisión de fondo pero con Netflix o Prime".

Pero... "¿Realmente esto está conectando con la audiencia, están viendo el contenido de forma activa?. Cuando vas al cine sí que tienes una visualización activa: las luces están apagadas, las palomitas, la bebida y estás ahí completamente centrado en la película. En cambio esto no te ocurre cuando estás en streaming", ha destacado la investigadora.

PRÓXIMAS TENDENCIAS

La investigadora ha indicado que "está volviendo la temática de los 80 gracias a 'remakes', que son recetas más o menos seguras de obtener un gran éxito. Ahora van a salir las últimas temporadas de 'Cobra Kai' y de 'Stranger Things'. Se va a estrenar 'Policía en Beverly Hills' de Eddie Murphy y también se prevé una nueva edición de la película del 'Cuervo', dirigido por Rupert Sanders, que es para agosto, y 'Beetlejuice' de Barton para septiembre".

Además, las adaptaciones de videojuegos también es una tendencia que cada vez es más común: "Va a salir la película de 'Borderlands', que es un videojuego similar al 'Fallout', con Cate Blanchett, a Jack Black y además está escrita por el guionista de 'The Last of Us', que es otro videojuego de éxito que ha funcionado muy bien en la pantalla".

Sin embargo, McGowan ha advertido que "se busca tanto volver a lo que ya ha gustado o ir a lo seguro que al final no se está innovando nada y se está volviendo a hacer la misma película una y otra vez con un par de cambios".

"Habrá que ver qué tal resulta esto, porque genera dudas, por una parte sí que cumple la premisa de que sean historias familiares, los actores son de éxito, se les va a poner mucho presupuesto, van a tener efectos especiales... en principio deberían triunfar, pero falta ver si el público se interesa por ello", ha señalado.

Finalmente, ha mostrado que "como espectador cuando vas al cine estás realizando una inversión de dinero que no es baladí, el cine está caro. Si tú ya sabes que te gusta Ryan Reynolds, entre una película de la que no sabes nada y esa, quizás optes por la que ya te es familiar".