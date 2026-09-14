Dos personas, atendidas tras un choque entre dos turismos en la LR-123 en Arnedo

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LOGROÑO, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han tenido que ser atendidas esta mañana tras un accidente de tráfico ocurrido en la carretera LR-123, en el término municipal de Arnedo, según los datos facilitados por el Servicio de Emergencias SOS Rioja 112.

De acuerdo con estas informaciones, sobre las 9,06 horas de este lunes, varios particultares han alertado a SOS Rioja 112 del accidente por colisión fronto-lateral de dos turismos, en la LR-123, p.k. 51,5, del término municipal de Arnedo.

Desde el Centro Coordinador de Emergencias se han movilizado a Bomberos del CEIS y a los Recursos de Emergencias del Servicio Riojano de Salud y se ha notificado a Guardia Civil y a la empresa de Mantenimiento de Carreteras UTE Rioja Baja.

Como señalan desde SOS Rioja, uno de los turismos ha podido invadir parte de la otra calzada en una curva.

Los recursos sanitarios finalmenta han atendido a dos personas en el propio lugar del accidente, sin que ninguna de ellas haya precisado traslado.