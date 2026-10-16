Ecuador.- MINEDEC y UNIR ofrecen 50 becas de hasta el 65% para maestrías europeas

MINEDEC y UNIR ofrecen 50 becas de hasta el 65% para maestrías europeas - UNIR

LOGROÑO, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Educación, Deporte y Cultura de Ecuador (MINEDEC) y Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) han abierto una convocatoria conjunta de 50 Becas Globo Común, que cubrirán hasta el 65% del coste de la matrícula de maestrías para ciudadanos ecuatorianos y residentes legales permanentes en el país seleccionados por la institución académica.

La iniciativa busca impulsar el desarrollo académico y profesional de los ecuatorianos mediante el acceso a una formación especializada, flexible y adaptada a las exigencias de un mercado laboral cada vez más competitivo y globalizado. Los beneficiarios podrán elegir entre más de 170 programas de maestría en distintas áreas del conocimiento.

Además, los títulos son reconocibles por el MINEDEC y poseen validez en España y el Espacio Europeo de Educación Superior, lo que amplía las oportunidades de desarrollo profesional e internacional de los estudiantes.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el próximo 30 de octubre. Las personas interesadas pueden consultar toda la información y presentar su candidatura a través del siguiente este enlace.

CONDICIONES PARA OPTAR A LA BECA

Para optar a una de las 'Becas Globo Común, los candidatos deberán cumplir los siguientes requisitos:

Realizar la reserva de plaza en la maestría de su elección.

Poseer la nacionalidad ecuatoriana o contar con residencia legal permanente en Ecuador.

Estar en posesión de un título profesional de tercer nivel, otorgado por una universidad o escuela politécnica reconocida conforme a la normativa vigente

ESTUDIOS SUPERIORES CON VALOR AÑADIDO

Uno de los aspectos diferenciales de la oferta académica de UNIR es su claustro docente, formado por profesionales y académicos de reconocido prestigio y amplia experiencia. Además, cada estudiante cuenta con el apoyo de un mentor que le acompaña de forma personalizada a lo largo de todo el proceso formativo.

Este modelo educativo, centrado en la cercanía, la flexibilidad y la aplicación práctica del conocimiento, busca facilitar el desarrollo profesional de los alumnos y mejorar su empleabilidad. En esta línea, la nueva convocatoria de Becas Globo Común refuerza la apuesta conjunta de UNIR y el MINEDEC por acercar una formación superior de calidad internacional a más profesionales ecuatorianos.

SOBRE UNIR

UNIR es una universidad que ofrece una educación superior de calidad a través de las tecnologías más innovadoras, siempre con el estudiante en el centro de su actividad. En España, imparte 50 grados, 204 másteres oficiales, 101 títulos propios y 4 programas de doctorado que tienen como objetivo acercar una educación integral y personalizada a los más de 100.000 estudiantes que trabajan en sus aulas presenciales-virtuales desde un centenar de naciones, principalmente en España e Hispanoamérica.

Su método de enseñanza, adecuado a las demandas del mercado laboral, hace de UNIR una auténtica palanca social que rompe barreras y ayuda a que cada uno, esté donde esté, cumpla sus sueños de formación y de progreso personal y profesional. UNIR pertenece al grupo educativo Proeduca, que, junto a otros centros de enseñanza superior y no reglada, atiende a más de 150.000 estudiantes.