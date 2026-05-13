Educación abre el 15 de junio el plazo de preinscripción a FP de Grado Básico, Medio y Superior para el próximo curso

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LOGROÑO, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de La Rioja (BOR) ha publicado este miércoles las instrucciones del proceso de admisión y matrícula del alumnado de Ciclos Formativos de Formación Profesional (FP) de Grado Básico, Grado Medio y Grado Superior en centros públicos de La Rioja, para el próximo curso escolar 2026-2027, cuyo plazo de preinscripción permanecerá abierto entre el 15 y el 26 de junio.

El alumnado interesado podrá solicitar hasta un máximo de cinco ciclos formativos en los impresos de preinscripción de cada uno de los procesos de admisión, Grado Básico, Grado Medio y Grado Superior, por orden de preferencia, y deberá presentar las solicitudes, preferentemente de manera presencial, en el centro educativo donde se imparte el ciclo formativo seleccionado como primera opción.

Podrán acceder a los primeros cursos de los ciclos formativos de Grado Básico quienes tengan cumplidos 15 años, o los cumplan durante el año natural en curso, y no superen los 17 años a fecha 31 de diciembre de 2026 y hayan cursado el tercer o cuarto curso de ESO completos.

Respecto al Grado Medio, para el alumnado que acceda a través del graduado en ESO se tendrá en cuenta la media aritmética de las notas medias de los cursos tercero y cuarto de ESO.

Para el alumnado que acceda tras haber superado un ciclo formativo de Grado Básico, se tendrá en cuenta la nota media de estos estudios.

Para el alumnado que acceda mediante un curso de formación específico se considerará la nota media de dicho curso, mientras que para quienes accedan mediante prueba de acceso, se tendrá en cuenta la nota final de la prueba.

El acceso a los primeros cursos de los ciclos formativos de Grado Superior deberá ser a través del título de Bachiller o de Técnico de Grado Medio de FP o Técnico de Artes Plásticas y Diseño, o, en su defecto, una vez superado el curso de formación específico preparatorio para el acceso a estos ciclos o la prueba de acceso.

El alumnado que deba permanecer realizando sus estudios en el mismo centro y ciclo formativo, por haber promocionado a segundo o para repetir curso, deberá formalizar su matrícula en su centro educativo entre el 22 y el 26 de junio.

CALENDARIO DEL PROCESO DE ADMISIÓN

Del 15 al 26 de junio: plazo de preinscripción. Presentación de impreso de solicitud y documentación requerida.

3 de julio: publicación de listados provisionales de solicitudes y peticiones registradas, baremación, número aleatorio asignado para desempate y estado de solicitud.

6 y 7 de julio: reclamaciones a las solicitudes y peticiones registradas, baremación y estado de solicitudes.

7 de julio: sorteo público de número y orden de desempate. 9 de julio: publicación de listados definitivos.

15 de julio: adjudicación provisional. Publicación de listas provisionales de personas admitidas, en listas de espera y excluidas.

16 y 17 de julio: reclamaciones a listas provisionales de personas admitidas, en lista de espera y excluidas.

22 de julio: adjudicación definitiva. Publicación de listas definitivas de personas admitidas, en lista de espera y excluidas.

23 y 24 de julio: periodo de matrícula de alumnado de Grado Básico con plaza adjudicada.

23 a 27 de julio: periodo de matrícula de alumnado de Grado Medio y Grado Superior con plaza adjudicada.

Plazo extraordinario:

1 de septiembre: publicación de vacantes actualizadas por ciclo formativo.

2 y 3 de septiembre: apertura de listas de espera extraordinarias.

4 de septiembre: publicación de listados de aspirantes en listas de espera para llamamiento controlado en centros.

7 de septiembre (9 horas): primer llamamiento presencial controlado al alumnado de las listas de espera para la adjudicación de vacantes.

Del 9 al 14 de septiembre: apertura de listas de espera extraordinarias para llamamientos controlados.

15 de septiembre: publicación de listados de personas en lista de espera para llamamientos controlados presenciales.

16 de septiembre (9 horas): segundo llamamiento controlado presencial para adjudicación directa en centros educativos a personas en lista de espera.

De 17 de septiembre a 14 octubre: publicación de oferta formativa actualizada en tablones de anuncios y páginas web de cada centro. Matrícula directa en centros con plazas vacantes.